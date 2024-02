BBB 24: Davi bate o martelo sobre seu voto no paredão: 'Não mudo'

Tá decidido! Davi revela quem vai receber seu voto no paredão deste domingo no BBB 24 e afirmou que pode ser emparedado

O brother Davi já tomou uma decisão sobre o paredão da noite deste domingo, 25, no BBB 24. Horas antes da votação, ele já sabe em quem vai votar e contou que muda de ideia de jeito nenhum.

Davi revelou que vai votar em MC Bin Laden. "Meu voto é no Bin, eu não mudo a minha opinião referente a ele não... sei que ele também, se tiver uma oportunidade de votar em mim, ele vota, ou de me puxar, ele puxa. Ele, Rodriguinho e Lucas. Lucas, acho que agora não... o foco dele é maior no Michel", disse ele.

Então, ele ainda comentou que pode ser emparedado nesta semana por causa do Poder Curinga, que foi comprado por Leidy Elin. "Eu posso ir para o Paredão pela Leidy. Mas não sei também qual é esse poder dela. Mas pode ser um dos dois. Ou trocar alguém do Paredão ou mandar direto. E eu posso ir por ela", afirmou.

Davi desconfia de Isabelle

Durante a festa da madrugada deste domingo, 25, no BBB 24, Davi surpreendeu ao levantar uma suspeita sobre Isabelle, que é sua principal aliada no jogo. Em uma conversa com Matteus, ele contou que desconfia que ela esteja jogando em dois grupos diferentes.

A desconfiança dele começou quando foi impedido de participar de uma conversa de Isabelle com Giovanna e Michel. "Eu sou amigo dela (Isabelle), não posso saber não, é? O que é sério que eu não posso saber? Nem tudo eu quero saber, tá ligado? Mas, tipo assim, três pessoas conversando e tem homem na conversa, não é assunto de mulher, tá ligado? Aí eu fico pensando nessa parada. O que que aí é segredo? O que será que está por trás disso? Será que ela espera uma coisa de lá e também de mim? Está jogando dos dois lados assim, mais escondida?", disse ele.

Então, Matteus tentou defender Isabelle e contar que isso não tem problema nesta altura do jogo. "É que eu acho que para ela seria até mais interessante ter contato nos dois [lados], porque o risco é maior depois, agora não. Agora que ela se aproximou mais de nós ali do Fadas (Quarto Fada) ela não é opção, entendeu? Antes era, entendeu? Tanto que a gente votou nela. Mas, fica massa. Agora não é hora", afirmou. Então, eles encerraram a conversa e cada um foi para um lado.