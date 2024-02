BBB 24: Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique disputam o décimo paredão

O pagodeiro, a confeiteira e o professor de educação física estão no paredão; Saiba como foi a formação da berlinda

Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique disputam o décimo paredão do Big Brother Brasil 24, formado na noite deste domingo, 25.

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o anjo autoimune Michel imunizando Giovanna. A líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com Bia, também deveria indicar alguém e ela escolheu Lucas Henrique.

Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e também deveria mandar um participante para o paredão. A trancista escolheu Fernanda.

A casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos.

Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda.