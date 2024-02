Thiaguinho surpreende ao mandar recado no aniversário de Rodriguinho: “Irmão”

Thiaguinho impressiona ao mandar mensagem especial no aniversário de Rodriguinho, que está emparedado e pode deixar o BBB 24

Thiaguinho surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao enviar uma mensagem especial para celebrar o aniversário de Rodriguinho. Amigo de longa data do cantor, o pagodeiro está completando seus 46 anos, confinado no Big Brother Brasil 24, mas corre o risco de ser eliminado ainda hoje, com o resultado do paredão previsto para esta terça-feira, dia 27.

Em um gesto de carinho, Thiaguinho chamou o amigo de "irmão" e demonstrou que não se preocupa com um possível 'cancelamento' do artista fora do reality show global. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o cantor resgatou alguns registros dos dois juntos em viagens e festas e prestou uma bela homenagem ao pagodeiro.

"E hoje é dia de comemorar a vida desse irmão que a vida me deu... São 21 anos de amizade. Muitas histórias boas, difíceis também. Risadas, choros. E muita música boa", Thiaguinho iniciou. “Só a gente sabe o quanto já nos ajudamos e fazemos parte da história da vida um do outro”, o cantor reforçou a importância da amizade com o brother.

“Que seu novo ciclo te fortaleça e te ilumine! Amo você e sua família”, completou. Por fim, Thiaguinho contou que está sentindo falta do amigo durante o confinamento: “Saudade, meu irmão. Feliz aniversário e conta comigo! Como diz nossa canção, a amizade é tudo”, ele celebrou a parceria antiga com Rodriguinho.

Vale lembrar que Thiaguinho já foi questionado sobre a participação de Rodriguinho, de quem é amigo há anos, no BBB 24. Durante os bastidores de um festival em Salvador, na Bahia, o cantor participou da coletiva de imprensa antes do show e comentou sobre a trajetória do colega, que já gerou polêmicas com atitudes e falas controversas no confinamento.

O pagodeiro mostrou que está de olho em tudo que acontece, mas explicou que gostaria de falar sobre as atitudes do cantor diretamente para ele. "Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. Mas obviamente que eu tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar para eles pessoalmente", ele declarou sobre o amigo, que está emparedado no BBB 24

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Davi é detonado por preparar surpresa para Rodriguinho:

Nesta terça-feira, 27, Rodriguinho completa 46 anos dentro da casa do Big Brother Brasil 24. Apesar da possibilidade de ser eliminado hoje no paredão, o cantor está prestes a receber uma surpresa especial dentro do confinamento. Seu rival no jogo, Davi preparou um bolo para comemorar a ocasião. No entanto, os aliados do cantor detonaram a atitude.

Durante a madrugada, Davi encontrou Wanessa Camargo e Giovanna Pitel na área externa e compartilhou com eles que preparou um doce. O motorista explicou que não tinha condições de o pagodeiro preparar um bolo na Xepa. Por isso, ele usou os alimentos do VIP para fazer a surpresa, mas o pagodeiro não poderá comer o bolo por conta das regras do jogo.