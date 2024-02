BBB 24: Rodriguinho é acusado de gordofobia na web: 'O gordinho'

Após fazer comentário debochado sobre físico de participante, Rodriguinho é acusado de gordofobia na web; veja o vídeo do momento

O cantor Rodriguinho está sendo acusado de gordofobia na web após fazer um comentário sobre o participante Michel. Em conversa com Wanessa Camargo e outros brothers, o artista falou sobre o físico do professor.

O vídeo do momento em que o Camarote falou sobre o brother foi compartilhado pelo perfil do BBB na rede social. “Coitado do Michel, o Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira da escola”, disse Rodriguinho.

A câmera então foi cortada rapidamente para Giovanna Pitel, que reprovou a fala do amigo. “Que horror”, declarou ela. Contudo, ele continuou dando sua opinião. “Mas é verdade. É o menino do bullying da escola. É a metáfora”, declarou.

Nos comentários da publicação, os internautas criticaram a postura do cantor, que está no Paredão e sempre mostra o desejo de sair do reality show. Nesta terça-feira, 27, é aniversário dele e Davi fez um bolo para ele, mesmo sabendo que o artista o detesta.

"Não gosto do Michel, mas ele não merece isso! Rodriguinho foi infeliz nessa fala", opinaram. "Rodriguinho zomba dos outros, olha para si mesmo?", questionaram outros.

Rodriguinho 💬: "O Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar lancheira na escola" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/PJCfYkX1iY — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2024

Rodriguinho toma decisão sobre paredão:

Confinado no Big Brother Brasil, Rodriguinho se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Mas na madrugada da última segunda-feira, 26, o pagodeiro surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa justamente no dia de seu aniversário.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: “Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou.

Mas ainda na segunda-feira, 26, Rodriguinho conversou com Fernanda, Michel e Pitel sobre o jogo e traçou alguns planos caso continue no confinamento. Durante o bate-papo, o cantor contou sobre uma conversa que teve com Leidy Elin, e confessou aos aliados que, se voltar do Paredão, a sister estará na sua mira ao lado de outro brother.