BBB 24: Davi é detonado por preparar surpresa de aniversário para Rodriguinho

Deu ruim! Davi organiza surpresa especial para comemorar aniversário de rival e é criticado por aliadas de Rodriguinho no BBB 24; entenda o motivo

Nesta terça-feira, 27, Rodriguinho completa 46 anos dentro da casa do Big Brother Brasil 24. Apesar da possibilidade de ser eliminado hoje no paredão, o cantor está prestes a receber uma surpresa especial dentro do confinamento. Seu rival no jogo, Davi preparou um bolo para comemorar a ocasião. No entanto, os aliados do cantor detonaram a atitude.

Durante a madrugada, Davi encontrou Wanessa Camargo e Giovanna Pitel na área externa e compartilhou com eles que preparou um doce. O motorista explicou que não tinha condições de o pagodeiro preparar um bolo com os ingredientes da Xepa. Por isso, ele tomou a iniciativa de utilizar os alimentos do VIP para fazer a surpresa.

o bolo que o davi fez pro aniversário do rodriguinho🤤 pic.twitter.com/zNbEmk7gak — 𝗻𝗮𝘇𝗼 🦗🪦🚗 (@nazotuita) February 27, 2024

"Amanhã de manhã, a gente já fala com Rodriguinho se ele vai querer comer o bolo, para fazer, porque na Xepa não tem condições dele fazer o bolo. Eu já fiz o bolo, já está pronto”, disse o brother, que ainda pensou em cantar parabéns ao rival: “Depois do Raio-X, do café da manhã, aí junta todo mundo aqui e bate o 'Parabéns'. Aí você fala com ele?", disparou.

Acontece que, como o pagodeiro está atualmente na xepa, ele não poderá comer o bolo que foi feito com itens do VIP. Portanto, a surpresa preparada pelo motorista se torna apenas um gesto simbólico. Assim que Davi saiu, Wanessa e Pitel caíram na gargalhada e detonaram a atitude: “Ele vai querer morrer”, opinou a assistente social.

"Não deu nem parabéns, vai fazer bolo para quê? Por que não foram todos para o quarto e falaram ‘Rodriguinho parabéns?’”, sugeriu Wanessa como uma alternativa à surpresa doce. Agora resta aguardar a reação do aniversariante e possível eliminado do dia, que está concorrendo a uma vaga na casa ao lado de Lucas Henrique e Fernanda.

preciso ver a reação do rodriguinho quando acordar e ver que davi fez um bolo de aniversário pra ele (que ta na xepa e não pode comer) #bbb24pic.twitter.com/9qXVFjYzWw — paiva (@paiva) February 27, 2024

Rodriguinho toma decisão sobre paredão:

Confinado no Big Brother Brasil, Rodriguinho se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Mas na madrugada da última segunda-feira, 26, o pagodeiro surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa justamente no dia de seu aniversário.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: “Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou.

Mas ainda na segunda-feira, 26, Rodriguinho conversou com Fernanda, Michel e Pitel sobre o jogo e traçou alguns planos caso continue no confinamento. Durante o bate-papo, o cantor contou sobre uma conversa que teve com Leidy Elin, e confessou aos aliados que, se voltar do Paredão, a sister estará na sua mira ao lado de outro brother.