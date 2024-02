Quem deve ser eliminado do BBB 24? Vote na enquete do paredão triplo

Rodriguinho, Fernanda e Lucas Henrique se enfrentam no décimo paredão do BBB 24 após noite de surpresas

Formado neste domingo, 25, o décimo paredão do BBB 24 já tem provocado uma verdadeira batalha de torcida nas redes sociais. A disputa está entre Rodriguinho (45), Fernanda (32) e Lucas (25), que acabaram entrando na berlinda depois de uma noite repleta de reviravoltas.

A formação do paredão desta semana se iniciou com a benção do anjo Michel, que, pela terceira vez seguida, ganhou o poder e decidiu por imunizar Giovanna, que estava na mira da líder Beatriz. Com a mineira imunizada, ela teve suas opções de indicações reduzidas.

Tendo que escolher entre Rodriguinho e Fernanda, a paulistana optou por emparedar o pagodeiro, com a justificativa que ele poderia coloca-la no paredão da mesma forma que ela decidiu. No entanto, como a liderança foi ganhada em dupla, Isabelle também teve o direito de indicar mais uma pessoa e decidiu mandar Lucas Henrique ao paredão.

Outro detalhe surpresa da noite foi para Leidy Elin, que no dia anterior havia conquistado o Poder Curinga, que lhe deu a oportunidade de indicar uma pessoa ao paredão. Ela então escolheu Fernanda, uma pessoa a qual ela iniciou um embate na casa.

Já no Confessionário, o MC Bin Laden foi o mais votado pelos participantes da casa, com nove votos. No entanto, ele acabou se salvando na Prova Bate e Volta, depois de conseguir superar seus colegas com uma pontuação superior.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO:

Rodriguinho votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Davi votou em MC Bin Laden;

Pitel votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Davi;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Giovanna votou em Wanessa;

Fernanda votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Wanessa;

Wanessa votou em MC Bin Laden;

Matteus votou em MC Bin Laden;

Michel votou em MC Bin Laden;

Yasmin votou em MC Bin Laden;

Alane votou em MC Bin Laden;

Leidy Elin votou em Davi.