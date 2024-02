Esposa de Rodriguinho se recusa a falar de BBB 24 após críticas ao marido

Procurada pela CARAS Brasil, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, preferiu se manter em silêncio sobre o BBB 24

Parece que a onda de críticas ao Rodriguinho (45) não tem sido vista com bons olhos pela família do artista. Indicado ao paredão desta semana no BBB 24, o pagodeiro tem sido apontado com o principal alvo do público do programa e tem liderado as enquetes especializadas no assunto.

Em meio as críticas dos telespectadores do reality, a CARAS Brasil tentou contato com a esposa do cantor, Bruna Amaral, para falar sobre suas expectativas, mas ela preferiu se manter em silêncio e não dar nenhum tipo de posicionamento.

Caso deixe a casa do BBB 24 nesta terça-feira, 27, Rodriguinho será eliminado no dia de seu aniversário de 46 anos. Em tom de brincadeira, alguns internautas têm iniciado uma campanha para "dar de presente" ao cantor a oportunidade de comemorar a data em sua casa.

"O maior presente de aniversário que o Brasil pode dar ao Rodriguinho na terça é a eliminação dele! Não acham", provocou o jornalista Diego Schueng. "Rodriguinho eliminado como presente de aniversário dele, bom que passa o aniversário com a família", reagiu outra pessoa. "O aniversário é do Rodriguinho mais é o Brasil que vai ganhar o presente", escreveu mais um.

Desde o início do programa, Rodriguinho tem sido alvo de muitas críticas por conta de seus comentários sobre os outros participantes. Além de sua postura durante as festas da atração, onde ele não tem prestigiado os artistas que são convidados para se apresentar no reality.

A situação sobrou até mesmo para os amigos do cantor, que ao defendê-lo publicamente, foram igualmente criticados. Por exemplo, Mumuzinho foi vaiado no próprio show ao fazer comentários sobre o colega que estava no BBB 24.

“A gente tem que conversar e mostrar a verdade para o amigo. É isso! Mas mesmo assim, muita gente também esquece disso. O amigo também erra, entendeu? E aí o amigo tem que chegar e falar: ‘Mano, isso aí não é legal não’. É isso”, disse Mumuzinho.