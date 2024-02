Irmã de Davi, do BBB 24, sai em defesa da mãe após onda de ataques: 'Tomei a frente'

Em entrevista à CARAS Brasil, irmã de Davi rebateu críticas à mãe e revelou preocupação com polêmicas nas redes sociais durante o BBB 24

Raquel Brito, irmã de Davi, do BBB 24, confessou que tem se preocupado com a forma que sua mãe, Elisângela, tem usado as redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a manicure revelou que decidiu monitorar 24 horas por dia o que a matriarca tem feito na internet, para evitar polêmicas.

"Eu tomei as rédeas da assessoria, porque estava tendo muita coisa. A pessoa que estava com ajudando ela não teve aquela coisa [pulso firme] e eu tive que tomar a frente. Tive que tomar as rédeas das redes sociais dela agora. Vai ser preciso eu ficar atenta 24 horas", afirmou.

Na manhã desta terça-feira, 20, Elisângela virou alvo de críticas após compartilhar um vídeo afirmando que o filho "tem sido forte" em se manter próximo de Isabelle. Ela sugere que o carinho entre os dois pode ser causado por uma interesse da manauara e isso poderia prejudicar o relacionamento de Davi com sua esposa, Mani.

"Por onde tenho passado homens e mulheres estão dizendo 'não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle, não', dizem os homens. As mulheres têm dito assim: 'eu teria ido lá e arrancado (do confinamento), as malas dele estariam prontas'. E eu aqui ouvindo e vendo, Davi tem sido forte", disse.

Nas redes sociais, fãs de Davi têm apontado que a atitude da matriarca poderia prejudicar o favoritismo do rapaz. Além disso, algumas pessoas acreditam que ela não gosta da nora e estaria tentando provocar uma separação do filho.

Mas apesar das especulações, Raquel garante que a mãe e a cunhada seguem sendo amigas. "Ela conversa com Mani todo dia. Elas se comunicam, porque querendo ou não ela é a sogra de Mani e mãe de Davi. Então elas se comunicam", diz.

Sobre a repercussão do caso, ela destaca que tudo não se passou de uma brincadeira e que acabou ganhando proporções inimagináveis. "Ela está muito abalada, porque o pessoal interpretou de outra forma, mas foi uma brincadeira. Minha mãe falou porque os homens estão comentando bastante em relação a Isabelle como Davi, esse tipo de coisa", afirma.