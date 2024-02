Esposa de Davi, do BBB 24, vira estrela de camarote e curte com famosos: 'Dia especial'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, esposa de Davi, do BBB 24, falou sobre estar vivendo Carnaval cheio de privilégios após ter virado celebridade em Salvador

Mani Reggo, esposa de Davi Brito, do BBB 24, já tem aproveitado os luxos e privilégios da vida de famosa. Nesta segunda-feira, 12, ela foi uma das estrelas do Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, no Carnaval de Salvador. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a vendedora de lanches falou sobre as recentes mudanças em sua vida desde que o marido se tornou favorito no reality da TV Globo.

"Olha só que reviravolta. Quem sempre saiu de pipoca e nunca foi em nenhum bloco, estou aqui hoje. Está sendo um dia muito especial", disse ela, que com pouco mais de um mês de BBB, conquistou algumas centenas de seguidores no Instagram.

"Eu que sempre estive do outro lado e ter essa oportunidade de estar com pessoas incríveis como Preta, que é uma maravilhosa, Tia Má, que eu já acompanhava também. Está sendo muito especial", completa.

Celebridade local, a moradora do bairro de Cajazeiras, em Salvador, tem aproveitado todas oportunidades e aceitado todos os convites possíveis. Depois de desfilar em um shopping da capital baiana, ela subiu no trio de diversos artistas famosos e conheceu pessoas que jamais iria imaginar.

"Sexta-feira fui na Timbalada, mas não deu para conversar muito como o Deni, porque ele não estava se sentindo muito bem. Sábado fui com o Psirico, a gente bateu altos papos e hoje aqui, com Preta. Foi bacana", disse ela, com o sorrisão no rosto.

Mas em meio a tantas novidades, Mani acabou sendo pega de surpresa durante o Carnaval após Davi enfrentar mais um momento delicado no jogo. Depois de um mês como alvo principal dos colegas, ele desabou e, em um momento de vulnerabilidade, quase desistiu do programa.

"Foi um dia bem pesado para mim. Fiquei muito triste com aquela situação toda. Chorei, porque você se sente impotente, você não pode estar lá, pegar, abraçar e falar para ele se acalmar. Então eu me senti muito triste naquele momento, porque passei o dia todo mal", afirma.

Abalada, ela negou alguns comprimissos durante o Carnaval para conseguir se restabelecer e entender o que estava acontecendo com Davi. "Tive que cancelar alguns convites para trio e Camarotes, porque ontem eu não fiquei bem. É difícil, muito difícil. É difícil para ele que tá lá e para quem está do lado de fora também", conta