Preta Gil celebra retorno ao Carnaval após tratamento de câncer: 'Injeção de amor'

Direto do Camarote Expresso 2222, Preta Gil conversou com a CARAS Brasil e celebrou retorno ao Carnaval após tratamento contra o câncer

Anfitriã do Camarote Expresso 2222, espaço organizado por sua família, Preta Gil (49) tem celebrado cada segundo do Carnaval deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e falou sobre estar na folia depois de enfrentar um ano turbulento em meio a um tratamento de câncer.

"Estar de volta ao Carnaval é uma injeção de amor muito forte, é uma recompensa de todo um processo muito doloroso que eu passei, foi muito difícil. Chegar aqui em Salvador curada e podendo receber todo esse amor é muito gratificante, é muito emocionante. Eu me arrepio e choro o tempo todo, porque só quem passou pelo que eu passei, sabe", inicia.

Animada com a festa, Preta fez questão de ir ao Camarote todos os dias da festa, para receber seus convidados. Ao chegar na varanda, a artista constantemente era ovacionada pelos foliões e também por colegas, que passavam cantando em cima dos trios. Ela conta que poder celebrar a vida durante o Carnaval se tornou algo marcante, já que no último ano ela estava em casa, fazendo um doloroso tratamento.

"O ano passado eu tava muito tristinha em casa, fiquei fazendo quimioterapia no carnaval e para mim foi muito difícil. Eu pensava: 'Será que eu vou conseguir? Será que eu vou estar lá ano que vem?'. Via os amigos mandando um beijo, passando e falando da falta que eu estava fazendo. E aí um ano depois, eu poder estar aqui e me ver nisso tudo, é muito mágico. Eu só agradeço a Deus e aos meus orixás", declara.

Desde o fim de seu tratamento, Preta tem voltado aos poucos para seu ofício. Em meio a animação dos fãs, ela garante que logo terá novidades. "Eu tenho que me recuperar ainda, eu ainda não tô pronta para voltar 100% aos palcos, mas eu tô muito dedicada na minha reabilitação. Tô muito dedicada a ficar cada vez melhor, tanto fisicamente como emocionalmente", afirma.

Ainda durante a conversa, Preta comentou sobre a possibilidade de vir a lançar um trabalho com Ivete Sangalo e garante que projetos sempre estão nos planos das amigas. "Ah, com certeza. A gente tem planos de fazer muitas coisas juntas, Ivete é uma irmã, a gente só não tem o mesmo sangue, mas é um sangue astral, de Deus", finaliza.