BBB 24: Rodriguinho define novos alvos: "O Davi vai descansar"

No Quarto Gnomo do BBB 24, Rodriguinho conversou com Fernanda, Michel e Pitel sobre o jogo. Durante o bate-papo, o cantor contou sobre uma conversa que teve com Leidy Elin, e confessou aos aliados que, se voltar do Paredão, a sister estará na sua mira. Ele, vale lembrar, disputa a berlinda com Fernanda e Lucas Henrique.

O pagodeiro falou sobre a colega de confinamento ter arrematado o Poder Curinga. "Ela pensou exatamente o que aconteceu. Ela pensou que ia indicar alguém, a Leidy. Só que ela queria indicar a Fernanda, só que na cabeça dela a Bia ia colocar a Fernanda, então ela estava com medo do Davi não sobrar para ela indicar. Ela foi me sondar para ela ver se eu queria que ela me indicasse", revelou. "Para ficar mais confortável para ela", observou Michel.

"Ela fez uma conversa ali, aí eu falei: 'Leidy, eu não tenho medo de ir, não, só que eu não votaria em você agora'. Só que, o que aconteceu: depois que ela saiu, ele me contou que ela foi falar com a Yasmin: 'não sei quem eu voto. Se tiver que colocar, não queria votar no Rodrigo'. Aí a Yasmin falou: 'o Rodrigo falou que queria ir para o Paredão, conversa com ele'. Aí ela foi me sondar", explicou o artista. "Isso é muito feio", reagiu o professor. "É fugir do seu posicionamento", afirmou Pitel.

Rodriguinho seguiu: "Hoje ela me falou uma coisa também que eu não sabia", afirmou. "Você já tinha dúvida, né, Rodriguinho?", questionou Michel. O cantor faz que sim, e continua: "Ela falou que tinha votado em mim lá atrás, lembra disso? Hoje ela falou que votou nesse último que a gente achou mesmo", disse ele, deixando os aliados surpresos. "Não tinha alvo nenhum, já tem a Bia...", comentou Pitel.

O pagodeiro, então, revelou que já tem dois alvos na casa, se permanecer no reality: Leidy e Beatriz. "Ela deixou entender que ela tinha votado na Giovanna. Olha, se eu ficar, vou ter dois alvos. O Davi vai descansar bem", declarou.

Rodriguinho toma decisão sobre paredão

Confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Mas na madrugada desta segunda-feira, 26, o pagodeiro surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: "Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou. Confira a conversa completa!