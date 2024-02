BBB 24: Rodriguinho toma decisão sobre paredão: ‘Triste se o Brasil falar 'fica’

Pedindo para sair? Rodriguinho surpreende ao tomar decisão sobre seu primeiro paredão e revela se ainda tem vontade de deixar o BBB 24

Confinado no Big Brother Brasil, Rodriguinho se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Mas na madrugada desta segunda-feira, 26, o pagodeiro surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: “Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou.

Além disso, o cantor lembrou que pediu para ser eliminado do confinamento na semana de seu aniversário: “Ia ser épico eu sair no meu aniversário. Quem que saiu no aniversário? Ninguém”, disse Rodrigo, que já revelou seus planos para comemorar a data especial. Ele quer renovar o visual e dar um festão em sua casa fora do confinamento.

No entanto, as aliadas do pagodeiro acreditam que ele está apenas evitando uma frustração ao pensar de forma negativa sobre sua ida à berlinda: "Rodriguinho reclama muito que quer ir embora desde o primeiro dia. Se o Buda sair pelo Rodriguinho, que reclama muito, ele vai ficar se perguntando se não chutou a Wanessa", Pitel opinou.

Por fim, Rodriguinho tomou uma decisão e reafirmou seu desejo de deixar o reality show global: "Se eu ficar, aí eu estou fortão, hein?", ele brincou. "Desde o primeiro dia, eu estou falando que quero sair e não me tira? Vou falar: 'gente, não preciso falar nada para vocês'", disse motivado a sair do programa. Vale lembrar que após sua indicação, ele também falou sobre a eliminação:

Rodriguinho defende sua permanência na casa do #BBB24pic.twitter.com/kMI0qW1Usd — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 26, 2024

Como foi a formação do Paredão?

Na noite do último domingo, 25, a casa se reuniu para mais uma formação de paredão. A tensão já estava presente desde o início, com o professor Michel se safando do paredão graças ao poder do anjo autoimune. Além disso, ele teve o direito de imunizar outra sister, escolhendo Giovanna para ficar livre da berlinda por mais uma semana.

Na sequência, a líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com a vendedora, também deveria indicar alguém e ela escolheu mandar Lucas Henrique disputar sua vaga na casa. Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e indicou Fernanda.

Para finalizar a formação da berlinda, a casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Por isso, os outros dois participantes disputam uma vaga no confinamento ao lado de Rodriguinho.