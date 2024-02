BBB 24: Rodriguinho choca com pedido de presente de aniversário: “Em casa”

É isso mesmo? Rodriguinho deixa colegas de confinamento chocados ao pedir para comemorar seu aniversário fora do BBB 24

Durante a manhã deste domingo, 18, Rodriguinho surpreendeu seus colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24 ao fazer um pedido inusitado para comemorar seu aniversário. É que o pagodeiro revelou que quer celebrar a data especial ao lado da esposa, Bruna Amaral, em sua casa, e fora do reality show da Globo.

Enquanto conversava com seus aliados do programa, o cantor revelou que seu aniversário está se aproximando e deve celebrar a chegada dos 46 anos em menos duas semanas. Mas o ex-Travessos deixou escapar que já está planejando uma comemoração especial em sua casa, e por isso, ele precisa deixar o confinamento.

Rodriguinho explicou que pretende até mudar de visual quando deixar o reality antes da data especial: “Vou tirar [meu cabelo] na quarta que vem, que é meu aniversário lá fora em casa, vou estar bonitão em casa”, disse o cantor, que deixou os colegas chocados: “Acho engraçado como ele fala isso, como se já fosse sair”, Fernanda opinou.

“Como assim em casa? Como se você estivesse lá!?", Raquele ficou chocada e questionou o pedido do brother. O artista confirmou que pretende sair do reality: "É meu presente de aniversário, gatinha!", ele pediu para deixar o programa. Fernanda fez questão de acabar com a festa do cantor: "Ninguém vai botar ele no paredão”, disse a confeiteira.

Rodriguinho diz que o seu presente de aniversário seria estar em casa.



Rodriguinho: "Vou tirar [meu cabelo] na quarta que vem, que é meu aniversário lá fora em casa, vou estar bonitão em casa."



Fernanda: "Acho engraçado como ele fala isso, como se já fosse sair..."



Raquele:… pic.twitter.com/19GL6sxnTM — Alfinetei (@ALFINETEI) February 18, 2024

Mas Rodriguinho se manteve firme e deu uma bronca nos colegas em tom de brincadeira: “Vocês não tão me dando o presente que quero!", o artista fez piada. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que o cantor se mostrou cansado do confinamento. Durante as primeiras semanas, ele chegou até a cogitar apertar o botão de desistência.

Em conversa com a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin, o cantor contou que não costuma arrumar confusão fora do confinamento e que estava se sentindo cansado dentro da casa mais vigiada do Brasil: "Que loucura, né? Não sei se eu aguento, não. Eu já estou no meu limite”, ele desabafou sobre o início no reality.

Rodriguinho e Fernanda trocam farpas após piada:

Apesar de já estarem em bons termos, a amizade de Rodriguinho e Fernanda ficou estremecida nos últimos dias. É que o cantor e a confeiteira se estranharam durante a noite da última sexta-feira, 16, no Big Brother Brasil 24. Eles protagonizaram uma discussão acalorada depois que o artista deixou a sister desconfortável com uma piada.