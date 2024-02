BBB 24: Rodriguinho esclarece comentários sobre corpo de Yasmin: 'Não lembrava'

Eliminado do BBB 24, Rodriguinho participou do Bate-Papo BBB e comentou sobre o episódio em que falou da alimentação de Yasmin

O jogo chegou ao fim para Rodriguinho, eliminado do BBB 24, da Globo, com mais de 78% dos votos do público. Após deixar a casa mais vigiada do país, o cantor participou do Bate-Papo BBB e falou um pouco sobre sua trajetória no reality show, incluindo as polêmicas no início do confinamento.

Em conversa com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, o cantor assistiu alguns trechos de momentos em que criticou a alimentação de Yasmin Brunet e disparou comentários sobre o corpo da modelo junto com outros brothers.

Depois de recordar o episódio, Rodriguinho se justificou: "Ali eu não estou falando do corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito, e ela estava falando muito sobre isso. E virou uma brincadeira entre nós, toda hora que ela ia sentar, ela sentava para comer, e aí virou essa brincadeira", explicou.

E completou: "Imagina, vou falar dela, sou gordo também", brincou o ex-brother. Na sequência, ele afirmou ter feito um grande laço de amizade com Yasmin Brunet e declarou que pretende levar isso para fora do reality show.

Rodriguinho sobre quando falava da fome de Yasmin: “Era uma brincadeira. Imagina se vou falar dela, sou gordo também.” #BBB24pic.twitter.com/UakBb76vor — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 28, 2024

Por fim, ao assistir o momento em que comentou sobre o corpo da sister junto com Nizam, Vinicius Rodrigues e Lucas Pizane, Rodriguinho garantiu que não se recordava do papo. Em explicação para os apresentadores do Bate-Papo BBB, ele ainda contou que Pizane tentou alertá-lo sobre as falas polêmicas.

"Eu não lembrava mesmo.O dia que o Pizane falou sobre esse assunto, ele disse que queria conversar comigo sobre umas paradas, umas coisas que foram faladas. E ele não quis falar na frente delas, disse que depois conversava só comigo. Aí eu entendi que poderia ser alguma coisa que o Nizam tivesse falado", esclareceu.

Mostraram para o Rodriguinho ele falando do corpo de Yasmin com outros brothers. #BBB24pic.twitter.com/91auwYfYbY — CHOQUEI (@choquei) February 28, 2024

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt?

Na noite desta terça-feira, 27, o cantor Rodriguinho foi eliminado do BBB 24, da Globo, ao disputar o paredão contra Fernanda e Lucas Henrique. Ele foi o décimo participante a deixar o reality show e saiu com mais de 78% dos votos. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt focou nas atitudes do cantor no jogo, nos pedidos dele para sair do programa e no jeito que ele falava sobre as vantagens da atração. Confira o discurso completo!