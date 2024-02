BBB 24: Rodriguinho nega lembrar de papo sobre corpo de Yasmin: 'Filmado'

Após ficar sabendo de comentários de Nizam sobre sua aparência, Yasmin conta para brother e Rodriguinho nega se lembrar do momento

A modelo Yasmin Brunet ficou bastante abalada ao saber de alguns comentários que fizeram sobre seu corpo no BBB 24. Após descobrir que Nizam fez algumas críticas sobre sua aparência, a loira ficou chateada e comentou com Rodriguinho sobre a situação.

Mais uma vez, o cantor que estava presente no momento, alegou não lembrar se estava junto. "Eu sempre falei isso, até para as meninas do quarto. Quando o Pizane falava que tinha vergonha, você lembra disso aí? Eu não me lembro de ter participado desse papo", disse o artista.

Yasmin ainda acrescentou na conversa: "O Pizane falou: 'o Rodriguinho e eu não comentamos nada'. Ele falou isso. Só que a parada dele era ele não ter se posicionado, até que no discurso de saída o Tadeu falou 'você poderia ter se posicionado'." A sister complementou: "Esse negócio dele não se posicionar, eu entendo ele. Tem coisas que são tão absurdas que você fica pensando 'não vou nem responder essa m*'."

"Quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava tipo: 'onde quer chegar com esse assunto? Você está sendo filmado, está achando que a pessoa não vai saber que falou dela?'. São umas coisas muito rídiculas, só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você está falando, a pessoa que fala isso, fala em outros lugares" , declarou Rodriguinho. "Lógico, está falando para o Brasil todo ver. Qual a diferença de falar no meio da casa? É muito burro, cara. O Brasil pode saber, mas a pessoa não. Não faz sentido isso", reforçou ela.

O brother consolou: "Mas não é para você se preocupar com isso, né Yasmin? Você fica triste, eu sei." Nesta madrugada, Lucas Henrique contou para Yasmin Brunet e Leidy Elin sobre os comentários feitos por Nizam na primeira semana do programa, quando Rodriguinho ganhou a liderança.

Rodriguinho: 💬 "Eu não me lembro de ter participado desse papo"



Yasmin cai no choro ao recordar falas de Nizam

Abalada após descobrir os comentários feitos por Nizam sobre seu corpo no início do BBB 24, da Globo, a sister Yasmin Brunet precisou ser consolada por Wanessa Camargo durante a manhã desta segunda-feira, 19. Visivelmente chateada, a modelo caiu no choro ao recordar o episódio envolvendo o brother eliminado.

Ao perceber o desconforto da amiga, Wanessa sentou ao seu lado para conversar. "Você não tem poder nenhum sobre isso, tem muita gente idiota. Eu entendo o que você está falando. Você vai deixar ele entrar na sua cabeça?", questionou a cantora.

Yasmin Brunet, então, desabafou: "Já entrou, é que são questões minhas. Já entrou", lamentou ela. "Não deveria, não deveria. Não entra nessa noia, amiga. Você é linda, você é linda de morrer. Você é linda do jeitinho que você é, o seu corpo do jeitinho que ele é, que não se encaixa em padrões, se encaixa em você e você é linda, gostosa, corpão, linda. Todas nós temos", declarou a herdeira de Zezé Di Camargo.