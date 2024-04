Wanessa bate o martelo e define futuro da carreira após polêmicas no BBB 24

Vai voltar? Wanessa Camargo toma decisão sobre rumo da carreira musical após expulsão do BBB 24 e sumiço nas redes sociais

Wanessa Camargo enfrentou um período de muitas incertezas após sua expulsão polêmica do BBB 24. Afastada das redes sociais e distante do público, a cantora parece ter tomado uma decisão sobre o rumo de sua carreira musical. Ela bateu o martelo e definiu os próximos passos profissionais, inclusive, já tem data marcada para retornar aos palcos.

Segundo o jornalista Cadu Safner, do portal Leo Dias, a cantora está planejando retornar aos palcos. A informação logo se confirmou quando uma casa de shows na Zona Oeste de São Paulo começou a vender ingressos para um show da cantora, embora ela ainda não tenha anunciado a apresentação oficialmente em suas redes sociais.

Wanessa deve voltar a subir aos palcos no dia 10 de maio. Os ingressos estão disponíveis em diferentes faixas de preço, variando de R$ 70 a R$ 480, de acordo com a proximidade do palco. Até agora, nenhum setor foi esgotado. Além disso, o site ainda não apresenta mais detalhes sobre a turnê ou outras atualizações da cantora.

Vale lembrar que a cantora se afastou das redes sociais e fez poucas publicações desde que saiu do reality show, após ser acusada de agressão por Davi. Em uma de suas raras aparições, Wanessa abordou seus posicionamentos dentro do programa e fez um pedido de desculpas ao motorista, além de refletir sobre racismo estrutural e confirmar o fim do namoro com Dado Dolabella.

No entanto, parece que a cantora voltou atrás depois de alguns tumultos no reality show. Isso porque ela apagou o pronunciamento e até o momento, não comentou mais sobre sua participação no programa. Inclusive, sua última publicação foi uma reflexão enigmática: “Nunca duvide do seu coração e de quem você é!”, a artista escreveu.

“Somos todos, todos filhos do mesmo Pai e ninguém é melhor ou mais amado. Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar! Onde tiver dor, que possamos trazer a cura! Volto pra mim e sei quem sou! Nunca duvide de quem és!”, disse Wanessa ao compartilhar uma foto de uma borboleta.

Wanessa vai estar na final do BBB 24?

Wanessa Camargo e Vanessa Lopes deixaram o Big Brother Brasil 24 sem ser da maneira convencional, e por isso gera a dúvida se as duas estarão na final do reality. A cantora foi expulsa após agredir Davi, seu rival no jogo, enquanto ele dormia. Já a influenciadora digital apertou o botão de desistência após 11 dias de programa.

Segundo o F5, as duas ex-participantes teriam sido convidadas para a grande final do BBB 24, que deve acontecer no dia 16 de abril. Boninho também afirmou em suas redes sociais que todos foram convidados. Mas ainda não se saber se elas aparecerão com os outros brothers ou se apenas farão algum tipo de participação.