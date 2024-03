Wanessa Camargo confirma fim do namoro com Dado Dolabella: ‘Terminou'

Séria, Wanessa Camargo anuncia a separação de Dado Dolabella depois de ter expulsa do BBB 24: ‘Eu preciso me amar agora'

A cantora Wanessa Camargo confirmou que está solteira novamente. Em uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, ela anunciou que terminou o namoro com o ator Dado Dolabella. Eles estavam juntos desde 2022, quando ela se separou do ex-marido.

A separação aconteceu após ela sair do BBB 24. A estrela não revelou o motivo do término. Ela apenas disse que quer cuidar mais de si neste momento.

"A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho por tudo o que vivi, mas agora eu preciso olhar para mim e para o meu trabalho. A gente não deixa de gostar, mas é quando a gente percebe que neste momento a gente precisa de olhar primeiro. Eu preciso me amar agora”, declarou.

Dado Dolabella falou sobre Wanessa há poucos dias

Há poucos dias, o ator Dado Dolabella surpreendeu com sua resposta sobre como anda o relacionamento com Wanessa Camargo após ela sair do jogo. Depois da expulsão da cantora, a mãe dela, Zilu, chegou a dizer que o romance da filha com o ator terminou. Agora, ele despistou sobre o assunto.

Em uma entrevista ao site do colunista Leo Dias, Dado foi questionado se ainda está junto com Wanessa e ele ficou em silêncio antes de dizer sua resposta. “Poxa… Não consigo te responder isso”, afirmou. Então, ele contou que os dois ainda não se encontraram pessoalmente.

Além disso, ele contou que a cantora está bem e rodeada pela família. “Ela está bem. Está com os filhos, com a família, recebendo o amor que ela precisa. O tempo resolve tudo. O tempo é o senhor do destino, nada como ele para acertar as coisas”, afirmou.