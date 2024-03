Wanessa Camargo: saiba o que ela falou no Fantástico

Expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo concedeu sua primeira entrevista na TV para falar sobre o que viveu no reality show. Saiba o que ela disse no Fantástico

Na noite deste domingo, 17, a cantora Wanessa Camargo concedeu a sua primeira entrevista após ter sido desclassificada do BBB 24, da Globo. Ela ficou pouco mais de 50 dias no confinamento e saiu após ser acusada de agredir Davi depois de uma festa e enquanto ele dormia. Agora, ela relembrou suas atitudes na casa, revelou se quer conversar com Davi e diz que terminou o namoro com Dado Dolabella.

Para começar, a artista relembrou a sua expulsão do programa. "Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e ‘Wanessa confessionário’. Eu até falei: ‘Meu Deus, o que eu fiz’. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos”, disse ela.

"Sobre o prisma de dizer que é justo sobre a regra do programa, eu acho que foi justo. Sobre o fair play, eu não acho que foi justo", disse ela. Então, ela contou que entendeu o posicionamento de Davi, mas disse que poderia ter feito o mesmo em uma situação anterior. "Aconteceu até o oposto. A gente estava brincando de pique-bandeira e ele, sem querer, me deu uma rasteira que chegou a me machucar, foi bem forte. E eu entendi que aquilo não foi proposital e eu jamais levaria isso para algum lugar de agressão. Então, quando essa acusação aconteceu, eu me surpreendi. Eu poderia também ter usado essa regra a meu favor”, afirmou.

Logo depois, a artista comentou sobre o motivo do seu conflito com o apresentador. "O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes e outras pessoas ficaram incomodadas com ele muito primeiro que eu e vinham me trazer essas questões”, disse ela, e completou: "Eu entendo muito isso agora. Eu entendo esse lugar de dor e a minha intenção não foi essa. A palavra violento eu não disse. Eu disse que a forma que às vezes ele ia para o embate era uma forma agressiva e que eu não gostava. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada do contexto porque a gente tem uma rede social muito problemática”.

Então, ela comentou sobre ter feito comentários que podem ser classificados como racismo estrutural. "Eu me assustei muito. A gente, quando é colocada em um lugar tão grave quando a palavra ser racista, era uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo. Eu escutei muito as pessoas e pessoas que tem lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer nesse vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento. O que eu entendo sobre racismo estrutural e que eu não entendo ainda, porque eu tenho 12 dias fora da casa, e eu quero fazer o letramento sobre isso, quero entender e quero aprender. Eu sempre entendi de outra forma, porque me faltou tempo, e eu reconheço aqui, me faltou parar e entender sobre isso”, contou.

"Eu tive problema de convivência pelas atitudes que ele tomava na casa e que me incomodavam. O que eu reconheci é que eu sou uma pessoa branca privilegiada e que eu nunca vou saber como algumas palavras que, para mim não tem nenhum efeito, podem ser sensíveis para outras pessoas. Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a raça, sobre a cor, nunca foi”, afirmou ela, e completou: "A brincadeira com a faculdade, por exemplo. Eu fiz uma brincadeira boba. Eu tenho dificuldade de reconhecer porque, para mim, eu estava falando sobre jogo. Eu sei quantas vezes eu fiquei muito bem com ele no jogo, eu conversei com ele, e fiquei momentos tranquila. A gente viveu ali tanta conversa e, nessas muitas conversas, a gente, às vezes, fala uma frase em um momento que a gente não lembra".

Ao ser questionada se pretende se desculpar com Davi, Wanessa confirmou: "Se isso machucou ele, sim. Eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E eu preciso recalcular essa rota e entender como eu posso melhorar a minha fala e na minha vida como um todo”.

Ao falar sobre como se vê após o BBB, ela disse: "Muitas vezes eu chorei ali dentro achando que eu não merecia estar ali dentro e eu percebi quantas vezes eu faço isso na minha vida inteira. Eu saio do programa com a certeza de que eu sou capaz das coisas e tenho força para enfrentar as coisas. Foi a vivência ali e esse pós. Quando eu me coloco aqui fora e me vejo numa situação que a tristeza queria tomar conta de mim, eu me levantei e falei: ‘não, eu não tenho tempo para isso’. Eu não tenho tempo para cair. Eu sou mãe de suas crianças que precisam de mim como mãe acima de tudo. E todo o resto fica muito pequeno. A primeira coisa que eu ouvi dos meus filhos quando eu saí foi: ‘mamãe, você é muito corajosa’. E aquilo eu falei: ‘Meu Deus, obrigada’. Muitas mudanças e novos ciclos chegando na minha vida".

Por fim, ela confirmou o fim do namoro com Dado Dolabella. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho com tudo o que eu vivi, mas, agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, para os meus filhos e o meu trabalho. A gente não deixa de gostar e ainda tem um sentimento, lógico. Mas, quando a gente percebe que a gente precisa nesse lugar, agora, se olhar primeiro. Eu preciso me amar e me acolher primeiro agora”, declarou.

"Eu não sou 55 dias que eu passei lá. Eu sou 40 anos de vida. Eu tenho 40 anos de vida onde eu estou aqui no mundo sendo mais um coração nesse mundo, pulsando, e errando, e aprendendo", finalizou.

Relembre o primeiro vídeo de Wanessa Camargo após o BBB 24

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no dia 2 de março. No dia 5, a estrela surgiu em um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre como está.

Ela contou que está abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs.

"Oi, gente! Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias tem sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca! Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir", disse ela.

Por fim, a cantora fez agradecimento especial para quem a apoiou. "Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira, que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece, obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, pra gente e com boas novas. Um beijo", afirmou.