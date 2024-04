Ex-BBB 24, Yasmin vive romance com influenciadora de 24 anos; saiba quem!

Yasmin Brunet estaria vivendo um romance com a influenciadora Mia Carvalho; conheça a jovem!

Décima segunda eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet estaria vivendo um romance com a influenciadora Mia Carvalho. De acordo com o jornal Extra, antes mesmo dela ser confinada no reality, a modelo já estaria se envolvendo com a cantora e influenciadora de 24 anos. O shipper do suposto casal já até existe: Yasmia.

No programa, Yasmin chegou a mencionar que estava 'enrolada' fora do confinamento. Até então, o público achava que ela estaria envolvida com MC Daniel ou com o jogador do Corinthians, Carlos Miguel, mas parece que se tratava de Mia.

Apesar da relação ser mantida longe dos holofotes, a loira não deixa de comentar nas publicações de Mia no Instagram. Em todas as últimas postagens, Yasmin deixou comentários elogiando a beleza da jovem.

Ainda segundo o jornal, existem dois indícios que comprovem o romance entre as duas. A influenciadora já revelou que seu perfume favorito é o mesmo eleito pela ex-sister, e a herdeira de Luiza Brunet também já postou um trecho de uma música citando o signo de escorpião, o mesmo de Mia.

Quem é Mia Carvalho?

Natural do Rio de Janeiro, Mia vive em São Paulo. A influenciadora é ex-namorada da cantora Duda Kropf, de quem se separou em outubro do ano passado.

Para seus mais de 500 mil seguidores, ela compartilha fotos e vídeos de looks, viagens, além de seu abdômen saradíssimo.

Em 2022, a eleita de Yasmin participou de um podcast e revelou que seu tipo de mulher é a 'patricinha'. "Gosto de mulher bem feminina, não ser ratinho de laboratório. Como estou solteira e as héteros querem só me beijar, não é um problema", contou na época.