BBB 24: Davi, MC Binn, Yasmin e Lucas esclarecem a 'fofoca do Camarote'

Davi, MC Binn, Yasmin Brunet e Lucas Henrique se reuniram no Prêmio Gshow BBB, e assistiram ao vídeo da conversar que iniciou a 'fofoca do Camarote'

Nesta quarta-feira, 17, Davi, MC Binn, Yasmin Brunet e Lucas Henrique esclareceram a 'fofoca do Camarote', assunto que foi motivo de muitas brigas durante o Big Brother Brasi 24. No Prêmio Gshow BBB, o ex-brothers assistiram juntos a cena, e o funkeiro e o capoeirista confessaram que entenderam errado o comentário feito pelo baiano.

"Aí tá a prova que eu não falei que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother", disse o motorista de aplicativo, que se tornou o grande campeão da edição.

Brunet concordou e falou sobre ter acreditado na fofoca feita por Binn no confinamento. "Pior que não falou mesmo, Binn. Ele não falou isso. Inclusive, quando me mostraram quando eu saí, eu falei: não foi o que o Binn me falou, inclusive, concordo com ele", disparou a modelo.

"Quando estava na casa, todos os camarotes se sentaram contra mim ao meu redor... A CPI me massacrando e o Bin falando 'você falou!'", recordou o baiano. "Eu falei mesmo que eu tinha interpretado errado dessa forma", assumiu o cantor.

Lucas também assumiu sua parcela de cupa na história. "Quando estava só eu e o Davi, a gente estava falando sobre isso... Quando o Binn chega, a gente muda o assunto para esse negócio do Camarote, mas é isso, a gente se apaga ao que a gente acha", acrescentou o carioca.

Logo após a grande Final do BBB 24 na última terça-feira, 16, os ex-BBB's repercutiram sobre a vitória de Davi em entrevista ao portal LeoDias. Durante o bate-papo, também falaram sobre o clima entre o vencedor e Wanessa Camargo nos bastidores e Juninho opinou sobre a defesa que Babu Santana fez sobre ele no Mais Você. Confira!