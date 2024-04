Ex-BBB's falam de vitória e clima entre Davi e Wanessa atrás das câmeras

Em entrevista recente, os ex-participantes do BBB 24 comentaram sobre a vitória de Davi e o clima entre ele e Wanessa Camargo fora da casa

Logo após a grande Final do BBB 24 na última terça-feira, 16, os ex-BBB's repercutiram sobre a vitória de Davi em entrevista ao portal LeoDias. Durante o bate-papo, também falaram sobre o clima entre o vencedor e Wanessa Camargo nos bastidores e Juninho opinou sobre a defesa que Babu Santana fez sobre ele no Mais Você.

De acordo com Michel, a vitória do motorista de aplicativo foi merecida. "Jogou muito acho que ele merecia". Ele também compartilhou que ainda não c onvidou ninguém para sua festa de casamento, pois não fez a lista de convidados.

Marcus foi outro brother que aprovou a vitória do baiano. " Parabenizei, tá feliz da vida, vai conseguir fazer a faculdade de medicina, é merecedor, todo mundo é merecedor", disse ele.

"Foi merecido sim. Apesar da minha torcida ser pra cunhã [Isabelle]. Dei meus parabéns. O clima perfeito nos bastidores", disse Raquele, ressaltando que a história de Davi é muito bonita.

Luigi também deu sua opinião sobre o resultado final do BBB 24. "Caramba, tinha que ganhar mesmo. Minha torcida na final era pra cunhã, a gente se conectou muito".

Já sobre o clima entre Davi e Wanessa fora das câmeras, Michel disparou: "Clima maravilhoso. Davi e Wanessa muito bem, a gente viu muito rápido Davi no finalzinho, dando parabéns". Vale lembrar que, além dos diversos embates da dupla ao longo do confinamento, a cantora foi expulsa da casa após o jovem revelar que se sentiu agredido por ela.

Ao final das entrevistas, Juninho comentou sobre Babu tê-lo defendido dos boatos de assédio recebidos durante o programa. "Me senti representado, defendido, cara [Babu] é um corajoso."

Vitória de Davi gera reflexão

A vitória de Davi no BBB 24 provocou uma onda de reflexões em diversas pessoas, inclusive no mundo dos famosos. Um deles foi o ex-BBB Gui Napolitano, que fez questão de defender o favoritismo do baiano durante a temporada. Em live realizada pela CARAS Brasil, o influenciador afirmou que o brother mereceu o protagonismo que carregou desde as primeiras semanas do programa.

"Ele foi o que mais se entregou para o jogo, não acho que ele seja o cara mais fácil de conviver. Até ele mesmo falou: 'eu sei que eu sou chato'. E muita gente que conviveu lá dentro tem esse julgamento, mas ele foi o que mais se entregou. Então apesar dele ser chato, ele era um cara que estava se entregando", afirma Gui, que não perdia um episódio.

Gui ainda confessou que não gostava muito do Davi no início, mas logo percebeu que ele estava indo muito bem em suas estratégias dentro do confinamento. "Quando o Davi entrou, eu achei um cara engraçado, ele não estava mostrando aquele lado barraqueiro. Depois daquilo que ele teve com o Nizam, ele mostrou que era um cara que estava mais entregue ao jogo", avalia.

Mas apesar da final ter sido entre Davi, Matteus e Isabelle, o ex-BBB acredita que Fernanda merecia ter chegado mais longe dentro do jogo por sua postura autêntica. Segundo ele, a confeiteira era muito parecida com o baiano e tinha tudo para conquistar uma grande torcida.

"Eu acho que a Fernanda merecia muito estar na final. Ela é uma pessoa muito parecida com o Davi no sentido de ser espontânea, em falar o que tem na cabeça mesmo, se entrega, sem filtro. Eu acho que isso é bom, ela é uma pessoa muito autêntica", defendeu.

Quanto ao restante dos participantes que passaram pela casa, Gui comentou sobre Beatriz, que acabou se tornando uma das mais populares da edição. Para o paulistano, a ex-vendedora do Brás não era muito espontânea. "Bia era forçada, mas teve muito destaque", finaliza.

