Vitória de Davi gera reflexão e ex-BBB Gui Napolitano dispara: 'Se entregou'

A vitória de Davi no BBB 24 provocou uma onda de reflexões em diversas pessoas, inclusive no mundo dos famosos. Um deles foi o ex-BBB Gui Napolitano, que fez questão de defender o favoritismo do baiano durante a temporada. Em live realizada pela CARAS Brasil, o influenciador afirmou que o brother mereceu o protagonismo que carregou desde as primeiras semanas do programa.

"Ele foi o que mais se entregou para o jogo, não acho que ele seja o cara mais fácil de conviver. Até ele mesmo falou: 'eu sei que eu sou chato'. E muita gente que conviveu lá dentro tem esse julgamento, mas ele foi o que mais se entregou. Então apesar dele ser chato, ele era um cara que estava se entregando", afirma Gui, que não perdia um episódio.

Gui ainda confessou que não gostava muito do Davi no início, mas logo percebeu que ele estava indo muito bem em suas estratégias dentro do confinamento. "Quando o Davi entrou, eu achei um cara engraçado, ele não estava mostrando aquele lado barraqueiro. Depois daquilo que ele teve com o Nizam, ele mostrou que era um cara que estava mais entregue ao jogo", avalia.

Mas apesar da final ter sido entre Davi, Matteus e Isabelle, o ex-BBB acredita que Fernanda merecia ter chegado mais longe dentro do jogo por sua postura autêntica. Segundo ele, a confeiteira era muito parecida com o baiano e tinha tudo para conquistar uma grande torcida.

"Eu acho que a Fernanda merecia muito estar na final. Ela é uma pessoa muito parecida com o Davi no sentido de ser espontânea, em falar o que tem na cabeça mesmo, se entrega, sem filtro. Eu acho que isso é bom, ela é uma pessoa muito autêntica", defendeu.

Quanto ao restante dos participantes que passaram pela casa, Gui comentou sobre Beatriz, que acabou se tornando uma das mais populares da edição. Para o paulistano, a ex-vendedora do Brás não era muito espontânea. "Bia era forçada, mas teve muito destaque", finaliza.

