BBB24: Babu faz desabafo ao vivo na Globo sobre acusação grave contra Juninho

O ator e ex-BBB, Babu participou do "Mais Você', e tomou café da manhã ao lado de Ana Maria Braga nesta terça-feira, 16, e falou sobre acusação

Nesta terça-feira, 16, Babu Santana participou do 'Mais Você’, da Globo. Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga, Kaysar e Tati Machado, o ator que participou do Big Brother Brasil 20 falou sobre o posicionamento dos brothers do BBB24.

Babu relembrou uma briga entre Alane, Beatriz e Juninho no início do reality. O ex-BBB criticou a postura das sisters e disparou: "Bicho papão estava de cara para vocês aí. Uma situação do Juninho, se não fosse o Big Brother com milhares de câmeras, ele poderia estar preso por causa das acusações que fizeram contra ele", ressaltou.

Em seguida, o ator fez um desabafo certeiro. "Um homem preto, na nossa sociedade, que sofre uma acusação como ele sofreu, se não fosse aquelas câmeras, ele poderia estar preso ou morto", disparou. A apresentadora então concordou com a declaração do ator, antes de chamar o intervalo comercial.

Na época, a dancarina afirmou que se sentiu "constrangida" com um flerte do motoboy, que a elogiou em uma festa. Beatriz, por sua vez, apontou que a amiga seria vitima de um assédio. As falas repercutiram bastante nas redes sociais e os espectadores exigiram que produção do programa se posicionasse

Juninho foi eliminado do programa pouco depois da polêmica. Ele saiu no sétimo paredão, ao receber 60,35% dos votos. Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt comentou indiretamente a acusação das participantes.

"Vamos deixar uma coisa bem clara, se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude", disse ele, apontando que não houve assédio. Confira:

O BABU FALANDO AO VIVO PRA ANA MARIA BRAGA DA FALSA ACUSÃO DE ASSÉDIO QUE JUNINHO SOFREU DE ALANE DURANTE O BBB 24!!!! GRANDÃO VIU pic.twitter.com/z9Ea30xbIM — matheus (@whomath) April 16, 2024

Tadeu Schmidt faz análise da edição: "Chegou a um limite perigoso"

Tadeu Schmidt fez um balanço geral sobre a temporada e aproveitou para opinar sobre os participantes. Em entrevista ao F5, da Folha de São Paulo, o apresentador refletiu sobre momentos marcantes, como a discussão entre Davi e MC Binn, e avaliou seu desempenho à frente do reality show.

O jornalista confessou ao veículo que temeu a forma como as coisas estavam se desenrolando entre os brothers dentro da casa. "Esse ano foi intenso, eles jogaram muito e isso chegou muitas vezes a um limite perigoso. Foram muitas emoções, dentro e fora da casa", disse ele.