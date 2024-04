BBB 24: Tadeu Schmidt faz análise da edição: "Chegou a um limite perigoso"

Após o terceiro ano consecutivo no comando do reality show, Tadeu Schmidt fez um balanço sobre a temporada e revelou projetos pós-BBB

Nas vésperas da Final de mais uma edição do BBB, Tadeu Schmidt fez um balanço geral sobre a temporada e aproveitou para opinar sobre os participantes. Em entrevista ao F5, da Folha de São Paulo, o apresentador refletiu sobre momentos marcantes, como a discussão entre Davi e MC Binn, e avaliou seu desempenho à frente do reality show.

O jornalista confessou ao veículo que temeu a forma como as coisas estavam se desenrolando entre os brothers dentro da casa. "Esse ano foi intenso, eles jogaram muito e isso chegou muitas vezes a um limite perigoso. Foram muitas emoções, dentro e fora da casa", disse ele.

"Um bom reality vai ser sempre difícil para a produção, porque nós corremos atrás de uma história que os participantes escrevem. Então, quanto mais densa, mais difícil, melhor para o telespectador", explicou Tadeu, que comanda o programa pelo terceiro ano consecutivo.

Segundo ele, o tempo foi determinante para a experiência e maturidade diante da atração. Vale lembrar que o apresentador foi criticado inúmeras vezes pelo tom tranquilo que utiliza com os particantes do confinamento.

"Cada programa é um programa diferente, não existe fórmula. Com isso, você vai somando experiências. Eu me envolvo e me divirto também, na mesma proporção. Essa é a minha terceira temporada e posso dizer que foi bem intensa. Então eu uso um pouco de tudo que já aconteceu para somar, isso me ajuda na condução do BBB", afirmou.

Evitando citar o baiano, considerado o favorito do público na disputa pelo prêmio, Tadeu disse que considera que o jogo pode mudar a qualquer momento. "Por mais que a gente tenha uma ideia para a semana, saiba quais são as dinâmicas previstas, é impossível adivinhar o que os participantes farão com ela. Isso é o mais legal, mas também o mais desafiador do reality", opinou.

Ainda durante a entrevista, o jornalista defendeu Beatriz das críticas que recebeu. Ele confessou que não se sentiu incomodado com o comportamento da sister e explicou que os brothers passam por um processo rigoroso antes de entrarem na casa mais vigiada do Brasil. "Não [me incomodou], de forma alguma. Conhecemos muito cada um deles. A equipe realiza muitas entrevistas, às vezes passam anos até eles serem escolhidos, quando se inscrevem mais de uma vez. Já era esperado que ela fosse esse carrossel de emoções".

Schmidt também ressaltou que, enquanto a temporada está no ar, se dedica totalmente ao reality show e recebe ajuda da família. "Eu fico 100% imerso no programa a temporada inteira, durmo e acordo junto com os participantes. A minha rotina com a minha família muda bastante durante os 100 dias, em termos de horários, obviamente, mas minha mulher e minhas filhas são fãs do programa. Elas mergulham no mundo do BBB junto comigo, e vibrando muito! É muito legal poder vivenciar o BBB dessa forma, sendo um trabalho e uma diversão ao mesmo tempo", compartilhou.

Por fim, Tadeu respondeu aos questionamentos sobre os planos após o BBB 24. "Tiro férias e, na volta, tenho o Central Olímpica, junto com a Fernanda Garay. Estou muito animado para voltar ao mundo dos esportes, que eu adoro, nessa nova empreitada!", finalizou o jornalista, que participará da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris da TV Globo.

Salário de Tadeu Schmidt para apresentar o BBB24 impressiona

Tadeu Schmidt brilhou ao comandar mais uma edição do Big Brother Brasil, em seu terceiro ano consecutivo. E, para a missão, ele ganhou um dos salários mais elevados do canal.

Na prateleira dos principais artistas, o jornalista recebeu o teto salarial da emissora no momento: R$ 400 mil ao mês. Só que ele também ganhou participação nas ações comerciais dentro da atração, o que pode ter elevado seus rendimentos a R$ 2 milhões.

As informações são do colunista André Romano, do Observatório da TV. Ele também lembrou que o salário de Tadeu Schmidt foi reajustado. Quando entrou no posto, ele recebia R$ 120 mil. Vale lembrar que ele começou no jornalismo esportivo na emissora, mas foi aos poucos migrando para o entretenimento, onde está atualmente.