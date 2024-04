Filha de Tom Cavalcante já fez aula de Teatro com Beatriz, do BBB 24

Filha do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante abriu sobre relação com Beatriz durante aulas de Teatro: "Não está fazendo uma personagem"

Recentemente, a participante do BBB 24 Beatriz recordou o dia em que Maria Cavalcante a presenteou com um convite para assistir a um espetáculo de Tom Cavalcante, seu pai. Em entrevista à Quem divulgada nesta quarta-feira, 10, a influenciadora contou sobre seus momentos com a sister.

Ambas estudaram juntas no Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo. "Eu lembro desse dia. Foi em 2016, quando meu pai fez um show em São Paulo. Estudamos na mesma turma de teatro. Eram aulas todos os sábados, o dia todo", disse ela.

Ao relembrar sobre a personalidade da colega, Maria afirmou que a sister não criou uma personagem para o reality show. "Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa, gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem", contou.

A filha do humorista também compartilhou que Bia não frequentava a lanchonete da escola. "Lembro que íamos à cantina e ela dizia que preferia ficar na sala. Hoje, vendo as dificuldades que ela fala que passou, percebo que ela não ia porque não tinha dinheiro. Sempre que lembro disso, fico triste por nao ter percebido na época".

Já na reta final do programa, Maria afirmou que está feliz com o desenrolar do jogo nesta temporada. "Eu sou fadas. Torci muito para esse Top 5. Que vença o que a maioria escolher", disse ela.

Vale lembrar que após Lucas Henrique ser eliminado com 64,69% dos votos na última terça-feira, 9, o Top 5 ficou definido com Alane, Bia, Davi, Isabelle e Matteus. Buda foi o último integrante do grupo Gnomos a sair do BBB 24

Ainda durante a entrevista, Maria foi questionada se participaria de uma futura edição do BBB, mas negou. "Hoje, minha resposta seria não. Sou muito apegada à família e não conseguiria ficar tanto tempo confinada longe".

Beatriz acredita que cavou a própria eliminação

A sister Beatriz teve uma tarde agitada na casa do BBB 24, da Globo, ao ter uma discussão com Davi por causa do Sincerão. Então, a sister foi conversar com Alane sobre o ocorrido e desabafou sobre qual deve ser a posição no jogo.

"No próximo que eu for, eu saio", disse ela. E Alane respondeu: "Não, você não vai. Eu estou com medo de sair hoje à noite, mas...Sair é apavorante, mas eu estou seguido meu coração e defendendo uma amiga que eu amo, entendeu?". Por fim, Beatriz disse: "Eu também, Alane. Eu estou defendendo o sentimento que eu tenho por você".

Mesmo assim, Beatriz desabafou: "Eu cavei minha própria eliminação". Por sua vez, Alane disse: "Não, você não fez isso. Talvez a dinâmica aconteça de forma que vocês possam ir juntos, e eu, sinceramente, acho que a única pessoa que é capaz de bater de frente nessa casa com o Davi é você".