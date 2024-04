BBB 24: Beatriz diz: 'Cavei minha própria eliminação'

Depois de brigar com Davi no BBB 24, Beatriz faz desabafo na reta final do jogo sobre o destino na competição

A sister Beatriz teve uma tarde agitada na casa do BBB 24, da Globo, ao ter uma discussão com Davi por causa do Sincerão. Então, a sister foi conversar com Alane sobre o ocorrido e desabafou sobre qual deve ser a posição no jogo.

"No próximo que eu for, eu saio", disse ela. E Alane respondeu: "Não, você não vai. Eu estou com medo de sair hoje à noite, mas...Sair é apavorante, mas eu estou seguido meu coração e defendendo uma amiga que eu amo, entendeu?". Por fim, Beatriz disse: "Eu também, Alane. Eu estou defendendo o sentimento que eu tenho por você".

Mesmo assim, Beatriz desabafou: "Eu cavei minha própria eliminação". Por sua vez, Alane disse: "Não, você não fez isso. Talvez a dinâmica aconteça de forma que vocês possam ir juntos, e eu, sinceramente, acho que a única pessoa que é capaz de bater de frente nessa casa com o Davi é você".

Lucas alfineta Davi

Lucas Henriquedeu a sua opinião sobre a nova discussão de Davi e Beatriz, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 09, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Fadas, Buda conversou com Alane e Beatriz e disse que passou o que a vendedora está passando desde as primeiras semanas do programa.

"É surreal isso!", reagiu o carioca. "O quê?", perguntou Bia. "Cara, o que você está passando, eu passei o jogo inteiro com o Davi. Estou pontuando isso desde o começo, gente! É a mesma coisa!", desabafou.

"Ele viu que Tadeu falou que precisa se posicionar, que é um jogo de comprometimento até o fim e ele arruma briga de outras pessoas, inclusive", continuou, afirmando que Davi se meteu na briga de Alane e Yasmin e Alane e Leidy Elin.

"Ele está sempre tentando arrumar briga para poder ficar no foco. Ele acha que comprometimento é isso, arrumar briga. Agora ele vai arrumar briga com você. Quando você sair ou ele sair, ele vai arrumar com ela [Alane] ou com outra pessoa, porque é assim. Ele acha que se comprometer é isso", disparou.