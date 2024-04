BBB 24: Nova treta! Bia enlouquece em nova discussão com Davi

Clima esquentou de novo! Após ser chamada de egoísta por Davi, Bia enlouquece e protagoniza nova briga com o baiano; veja

Após discussão por ter recebido "egoísta" de Davi no Sincerão, na tarde desta terça-feira, 09, Beatriz teve um novo desentendimento com o baiano. Aos berros, a comerciante do Brás enlouqueceu ao protagonizar nova treta com o brother, que também ficou gritando.

O clima entre os participantes esquentou novamente ao tentarem conversar na academia. A vendedora então deixou o local ao perder a paciência com o motorista de aplicativo. Ambos se acusam de não saberem escutar o outro.

"Bia, você é tão egoísta, você só quer falar", disse Davi. "Você quer me dar lição de moral", disparou ela. "Ele quer dar lição de moral, quer ser o dono da razão", declarou a sister.

"Mas quando ele começou a falar... Ê ê, vou dançar com Alane, só sabe gritar, vai atrás de mim me procurando, nem procurei ele, ele foi me procurar", disse Beatriz ao gritar na área externa da casa pulando e debochando ao chamar Alane para dançar ignorando o que Davi estava falando.

"Ela não quer ouvir, ela só quer falar, só quer impor a opinião dela, não respeita, você é egoísta", declarou o motorista de aplicativo.

Os ânimos esquentaram entre os dois após Davi chamar Bia de "egoísta" no Sincerão. Na madrugada desta terça-feira, 09, eles tiveram mais uma discussão e a comerciante alegou ver desespero nas atitudes dele.

Veja como iniciou a nova treta de Davi e Beatriz:

Davi chama Bia de egoísta e brothers discutem

Mesmo sendo do mesmo grupo, Davi e Bia tiveram uma briga nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão. O desentendimento aconteceu depois do baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta durante a dinâmica.

O motorista de aplicativo deu o adjetivo negativo para a comerciante após vê-la falando que comeria a comida toda por estar no paredão. Não gostando nada da exposição, Bia então discutiu com o até então aliado no jogo.