BBB 24: Davi chama Bia de egoísta e brothers discutem: 'Foi além'

Após chamar Bia de egoísta no 'Sincerão', Davi discute com a vendedora; sister colocou cacho e banana na cabeça no meio da treta

Mesmo sendo do mesmo grupo, Davi e Bia tiveram uma briga nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão. O desentendimento aconteceu depois do baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta durante a dinâmica.

O motorista de aplicativo deu o adjetivo negativo para a comerciante após vê-la falando que comeria a comida toda por estar no paredão. Não gostando nada da exposição, Bia então discutiu com o até então aliado no jogo.

No meio da briga, a sister até pegou uma cacho de banana e colocou na cabeça depois de ter sido alertada por Davi para não fazer a roupa com casca da fruta, o que a fez tomar uma punição gravíssima nos últimos dias.

"Por que eu sou uma adversária sua, né? Porque a gente não jogou junto até aqui? Nós não jogamos juntos até aqui, é isso?", disparou Beatriz inconformada após levar a placa de egoísta. "'Se a gente é adversário?' Você quer que eu te responda essa pergunta? No jogo? Claro que a gente é adversário, eu sou adversário da Isabelle", retrucou Davi.

Os dois então não se entenderam depois do baiano apontar várias situações em que considerou as atitudes de Bia egoístas. A vendedora do Brás não aceitou a justificativa do brother. "Foi além e não precisava. É o jogo dele, mas eu não concordo", disparou ela. Davi novamente interrompeu a sister, e argumentou: "Você tem que saber separar as coisas aqui dentro". "Mas eu não vou me fazer de tonta, Davi", retrucou ela. "A gente é amigo, mas existe uma questão aqui que é o jogo", finalizou o brother.

Beatriz para Davi: "Porque eu sou incisiva e você também é incisivo. Eu não tenho medo de falar o que eu falei" 💥#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/X745PHoYEN — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Davi se choca ao descobrir número de votos que recebeu

Apenas agora na reta final do programa, Davi conseguiu vencer pela primeira vez a Prova do Líder e teve acesso à central para descobrir algumas informações. Ao lado de Isabelle, sua aliada desde o início, o baiano ficou sabendo quantos votos tomou até hoje.

Prioridade de voto de muita gente, o motorista de aplicativo com frequência foi alvo de muitos brothers. Com isso, ele acabou acumulando 31 votos e a pessoa que mais o escolheu nos paredões foi Lucas Henrique, participante que ele colocou direto na berlinda. Veja mais aqui.