BBB 24: Beatriz diz que vê desespero em Davi: 'Mostrar para o Brasil'

Após treta por levar placa de 'egoísta' de Davi, Beatriz diz em discussão com brother que vê desespero nele em provar para o Brasil que está jogando

A discussão entre Davi e Beatriz rendeu após o Sincerão desta segunda-feira, 08. Depois de protagonizarem um desentendimento na dinâmica, os participantes continuaram repercutindo a placa dada pelo baiano de "egoísta" para a vendedora do Brás.

Na sala, a comerciante falou que enxerga um desespero no motorista de aplicativo de mostrar para o público que está jogando. Em contrapartida, Davi então explicou sua escolha de não ter falado do biquíni de banana, que gerou punição gravíssima a ela, durante o Sincerão.

"Acho que essa é uma questão que já te feriu tanto, que te machucou tanto, você ficou mal, você achou que ia sair...", comentou ele. Beatriz questionou: "E você acha que isso que você fez não me machucou?".

"Bia, pode ter te machucado, mas é o jogo!", respondeu Davi. "Sabe o que eu vejo em você um pouco, às vezes, Davi? Desespero", disparou Beatriz. Ela acrescentou: "Desespero de querer mostrar para o Brasil que 'eu estou me posicionando'. Não precisa. Como eu falei, Isabelle foi de menos, você foi de mais. Não precisa de desespero, fale o que é plausível"."Mas eu não estou desesperado", rebateu Davi.

"Parece", respondeu Beatriz. "Eu estou jogando", explicou o brother. "Tanto não estou desesperado, que eu cheguei pra você lá fora, você estava falando e eu estava calado. Eu não estou desesperado. Só fui me posicionar referente ao jogo", disse Davi.

Beatriz 🗣: "Eu deixo a pessoa falar"

Davi 🗣: "Eu to falando e você tá me interrompendo agora"#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/b5QxJ4zxFG — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Beatriz 🗣: "Sabe o que eu vejo em você um pouco às vezes, Davi? Desespero!" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/aqTDfzkzN9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

Davi chama Bia de egoísta e brothers discutem

Mesmo sendo do mesmo grupo, Davi e Bia tiveram uma briga nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão. O desentendimento aconteceu depois do baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta durante a dinâmica.

O motorista de aplicativo deu o adjetivo negativo para a comerciante após vê-la falando que comeria a comida toda por estar no paredão. Não gostando nada da exposição, Bia então discutiu com o até então aliado no jogo.