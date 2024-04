BBB24: Após briga, Isabelle e Matteus opinam: “Bateção de boca”

Depois de verem Beatriz e Davi discutindo na academia, nesta terça-feira, 09, Isabelle e Matteus opinam sobre situação entre os dois

Na piscina do BBB 24, Isabelle e Matteus aproveitam esta terça-feira, 09, quando veem Beatriz e Davi conversando na academia. Os dois, então, opinam sobre a situação dos dois aliados do quarto fada:

"Meu deus, não acredito que eles tão lá na academia...", diz Matteus. "Bora lá ver isso?", diz Isabelle. "Acho que eles não tão...", complementa Matteus. "É que eles falam muito alto. Eles têm uma personalidade muito parecidas. Tomara que se resolvam e não fiquem em ciclos", diz a manauara.

"Os dois tão certos, também gosto de deixar as coisas resolvidas. Mas esse assunto deles é discordância de argumentos... ou um dá o braço a torcer ou...", analisa Matteus. "Eu não gosto de briga também...", diz o gaúcho.

"Me dá uma agonia, sério... uma das coisas que mais me dá agonia é isso... briga, falar alto... não gosto", diz Isabelle.

"Se dá para evitar, eu evito... eu tive bateção de boca com o pessoal... acho que se eu tivesse erguido a voz com o pessoal eu teria durado e feito mais coisa. Mas eu gosto de deixar tudo resolvido", avalia Matteus.

Bia enlouquece em nova discussão com Davi

Após discussão por ter recebido "egoísta" de Davi no Sincerão, na tarde desta terça-feira, 09, Beatriz teve um novo desentendimento com o baiano. Aos berros, a comerciante do Brás enlouqueceu ao protagonizar nova treta com o brother, que também ficou gritando.

O clima entre os participantes esquentou novamente ao tentarem conversar na academia. A vendedora então deixou o local ao perder a paciência com o motorista de aplicativo. Ambos se acusam de não saberem escutar o outro.

"Bia, você é tão egoísta, você só quer falar", disse Davi. "Você quer me dar lição de moral", disparou ela. "Ele quer dar lição de moral, quer ser o dono da razão", declarou a sister.

"Mas quando ele começou a falar... Ê ê, vou dançar com Alane, só sabe gritar, vai atrás de mim me procurando, nem procurei ele, ele foi me procurar", disse Beatriz ao gritar na área externa da casa pulando e debochando ao chamar Alane para dançar ignorando o que Davi estava falando.