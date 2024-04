BBB 24: Alane surta e Tadeu Schmidt dá conselho ao vivo: ‘Por favor!’

Alane tem momento inesperado ao ser eliminada do BBB 24 e Tadeu Schmidt usa o encontro com ela para aconselhá-la

Alane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na semifinal do reality show e teve uma reação inesperada. Ela teve um tipo de surto ao receber a notícia e começou a bater em si mesma enquanto chorava. Então, os outros participantes foram tranquilizá-la. Mesmo assim, ela ficou muito triste e agitada, saindo logo da casa.

Enquanto chorava, Alane disse: "Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”.

Logo depois, Alane encontrou Tadeu Schmidt no estúdio dele e o apresentador fez questão de tranquilizá-la. Ele deu conselhos para ela e elogiou a trajetória dela no jogo.

"Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais! Seus dias foram lindos lá dentro. Péssima você nunca será! Sua mãe está morrendo de orgulho de você! Está sim, eu estou falando e eu sei. Não fale o contrário, por favor. Não diga que você vai se esconder! Você vai aparecer como nunca! Você já apareceu e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder. Você não é vergonha, você é um orgulho e você tem tudo para viver uma coisa linda daqui para a frente. Por favor, nunca mais diga isso de você. Eu não admito que fale assim da minha Alane”, afirmou ele.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Alane na semifinal:

“Precisamos saber, quem vai acompanhar o Matteus e o Davi na final, Alane ou Isabelle? Duas representantes poderosíssimas do norte do nosso país. Belém e Manaus, Pará e Amazonas, Carimbó e Toada, Tacacá e Tucumã, Rainha das Rainhas e Cunhã-poranga. Duas mulheres reconhecidas pela beleza, as duas com a vida profundamente ligada à dança, uma no balé, outra no boi-bumbá. Daí vem a marca registrada das duas, uma levanta a perna e a outra lança sua flecha. As duas tinham no BBB um sonho, e viveram intensamente esses quase 100 dias. As duas viveram momentos tensos. Curiosamente, foi quase no mesmo cantinho do gramado que cada uma viveu sua discussão mais acalorada”, disse ele.

"O momento em que cada uma mostrou que não fugiriam da briga. Alane viveu um número maior de embates. Alane motivou um número muito maior de estalecadas e se tornou a favorita no paredão, quase um recorde histórico. Certo ou não, Isabelle mostrou personalidade para manter o padrão de jogo solitário que escolheu, mesmo com tanta gente tentando convencê-la de fazer diferente, inclusive seu maior aliado. Cada uma construiu uma grande amizade aí dentro, daquelas que ultrapassam as fronteiras do jogo, com seus altos e baixos, como acontece em qualquer relação. Mas cada uma nunca desistiu de seu grande parceiro. As duas foram ombro amigo, ouvido atento, foram colo, foram norte. E quer saber mais o lugar em que essas duas mulheres se encontram? Quando são chamadas a falar de uma pessoa na vida delas: a mãe! É sempre a primeira pessoa que vem à cabeça, querem ganhar o prêmio pela mãe, que vontade de dar orgulho a essa mãe amada, como se fosse possível qualquer coisa diferente”, completou.

Por fim, ele afirmou: "Mamãe Aline e mamãe Jaqueline, estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho. Porque aquilo que elas sempre souberam, o Brasil inteiro sabe, que as filhas delas são encantadoras e apaixonantes, que merecem o mundo. Não é cunhã, não é Alane? Hoje, uma deixa o BBB, faz parte do jogo, mas a luta foi boa demais. Isabelle, hoje é você que vai para a final do BBB. Alane vem para cá, estou te esperando”.