BBB 24: Finalistas! Davi, Matteus e Isabelle estão na grande final

O prêmio milionário do Big Brother Brasil 24 está entre Davi, Matteus e Isabelle

Davi, Matteus e Isabelle são os grandes finalistas do Big Brother Brasil 24!

O motorista de aplicativo foi o primeiro finalista da temporada após vencer a prova de resistência. Além da vaga na final, ele ainda conquistou um carro novo por ser o último a resistir a disputa por quase 10 horas.

Matteus e Isabelle se juntaram ao baiano na noite deste domingo, 14, após enfrentarem o último paredão do BBB 24, que resultou na eliminação de Alane.

Na próxima terça-feira, 16, acontece a grande final do BBB 24. O terceiro lugar leva para casa R$ 50 mil e o segundo R$ 150 mil.

Assim que deixou a casa, Alane girou a roleta pela última vez e aumentou R$ 500 mil do prêmio. O grande vencedor do BBB 24 irá levar para casa R$ 2.920.000, sendo o maior prêmio da história do programa.