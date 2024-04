BBB 24: Finalista, Davi celebra vitória em última prova do reality: 'Cumpri a missão'

Primeiro finalista oficial do BBB 24, o brother Davi falou sobre gratidão e contou como se sentiu ao vencer a última prova da temporada

Aproveitando os últimos dias de confinamento do BBB 24, da Globo, o brother Davi não esconde a emoção de ter conseguido chegar a grande final da temporada. Durante a madrugada deste sábado, 13, o baiano contou aos colegas como se sentiu ao vencer a Prova do Finalista.

Em conversa com Matteus e Alane, Davi ressaltou a sensação de agradecimento por chegar tão longe no jogo: "Não tem como explicar, muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre", declarou. E completou: "Valeu, Brasil, cumpri a missão, agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve".

Em seguida, o brother explicou que sempre buscou mostrar sua melhor versão aos telespectadores ao longo dos meses de confinamento. "Quando a gente está no Paredão, tem que mostrar nossa melhor versão. Tem que ter um porquê ficar na casa. E o público está observando, a gente sempre tem que mostrar nossa melhor versão, e aí sempre que eu estava no Paredão acordava mais cedo, me esforçava. Sempre me esforcei, desde pequeno, para querer mostrar o meu melhor. Em toda minha vida, não só no Big Brother", disse ele.

Ao final do relato, Davi recordou o momento em que falou com o apresentador Tadeu Schmidt logo após conquistar a primeira vaga na final. "Aquilo ali me deixou… é porque não sei chorar na hora, mas depois eu vou chorar. Amanhã eu vou chorar, quando começar cair a ficha que está acabando", falou o brother.

Vale lembrar que Alane, Matteus e Isabelle disputam a última berlinda da temporada. A grande final do Big Brother Brasil 24 acontecerá na próxima terça-feira, 16, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Rodriguinho revela nova tatuagem em homenagem ao BBB 24

Rodriguinhodecidiu fazer mais uma tatuagem em homenagem ao Big Brother Brasil 24. Nos Stories do Instagram, o cantor mostrou o desenho que escolheu para deixar marcado em sua pele, assim como o reality show foi marcante em sua vida.

O pagodeiro, eliminado do reality show após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão, fez em sua perna um gnomo apontando os dedos do meio. A arte faz referência ao quarto que ele ficou no programa durante o confinamento. "Gnomo eternizado", escreveu ele na legenda da foto.

Essa é a segunda tatuagem que Rodriguinho faz em homenagem ao programa. Pouco tempo após deixar a casa, ele tatuou o RoBBB - o simpático robozinho da atração da Rede Globo. "Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira e da minha vida. Me trouxe muitos aprendizados, bons e ruins, mas viver essa experiência, abriu olhar para o novo. Por isso quis eternizar na minha pele", disse ele com exclusividade à CARAS Brasil. Além dessa, o artista coleciona inúmeras tatuagens pelo corpo.

