BBB 24: Alane, Isabelle ou Matteus? Quem deve ser o último eliminado? Vote na enquete!

Último paredão do BBB 24 antes da final está formado. Alane, Isabelle e Matteus disputam as duas últimas vagas. Quem deve ser eliminado?

O último paredão do BBB 24 está formado. Após vitória de Davi Brito na prova da final, Alane Dias, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral disputam as duas vagas restantes da grande final do reality show. No entanto, um deles vai morrer na praia já neste domingo, 14. Vote na enquete da CARAS Brasil e descubra quem sai.

BBB 24: Quem deve ser o último eliminado? Alane Dias

Isabelle Nogueira

Matteus Amaral

Os Top 4 encarou uma prova do finalista após a eliminação de Beatriz Reis, que deixou o programa com 82,61% dos votos. Os competidores precisaram ficar abraçados a um poste giratório enquanto eram surpreendidos com chuva e rajadas de vento.

Ao mesmo tempo em que que ficavam abraçados a um poste, eles precisavam segurar um disco. Quem deixasse o disco da marca patrocinadora cair, vomitasse ou se desequilibrasse seria eliminado. Matteus passou mal após pouco mais de duas horas de prova e foi desclassificado.

Isabele resistiu cerca de seis horas, mas desistiu por causa do cançaso e do frio provocados pela chuva e pelo vento. Ao final, restaram Alane e Davi. Após quase 10 horas de prova, a atriz deixou o disco cair, o que colocou Davi na final. Ele ainda ganhou um carro 0 KM.