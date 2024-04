Esposa de Davi comenta final do BBB 24 e promete surpresa: 'Vamos mostrar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi, abriu o coração sobre a final do BBB 24, na próxima terça-feira, 16

Mani Rego (41) não esconde a emoção em ver o marido, Davi (21) ser o primeiro finalista da 24ª edição do BBB. Além da alegria e ansiedade pelo reencontro, ela também sente o carinho dos fãs do baiano e promete uma surpresa com os materiais que vem recebendo nos últimos dias.

"Oxente! Estou igual ao Davi, uma alegria que só", diz a empreendedora, em entrevista à CARAS Brasil. "É um mix de sentimentos e o maior de todos é o de felicidade", completa ela, ao recordar toda a jornada do motorista de aplicativo durante o BBB.

Na última semana, Davi se tornou o primeiro finalista ao vencer a última prova de resistência da temporada. Ele disputou os últimos minutos com Alane (25), que desistiu na manhã da sexta-feira, 12, e agora disputa uma vaga na final com o casal recém-formado, Isabelle (31) e Matteus (27).

Mani diz que tem recebido muito apoio dos fãs e internautas em suas redes sociais. Ela explica que vem recebendo diversos materiais e promete logo mostrar o resultado de tudo o que teve acesso. "Tem sido fantástico. Estamos recebendo vários materiais e logo logo vamos mostrar."

Neste domingo, 14, os finalistas do BBB 24 serão definidos após a última eliminação da edição. Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam por uma vaga ao lado de Davi. Vote na enquete a seguir e decida quem deve continuar na casa mais vigiada do Brasil.

A final da 24ª edição do reality global acontece na próxima terça-feira, 16, sob o comando de Tadeu Schmidt (49). O programa continuará em 2025, com sua 25ª temporada e deve abrir as inscrições para o público geral em breve.

