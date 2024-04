Lula ou Bolsonaro? Veja qual político Davi citou no BBB 24 durante oração

Primeiro finalista do BBB 24, Davi citou político em uma oração feita na manhã deste sábado, 13, durante o café da manhã

Primeiro finalista do BBB 24, Davi (21) citou um político durante uma oração que fez na manhã deste sábado, 13. Ao lado de Alane (25), Isabelle (31) e Matteus (27) o baiano lembrou do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (78) no discurso.

Davi vem de uma família bastante religiosa e é filho de pastor. O finalista do BBB quase seguiu os passos do pai . Nesta reta final, ele juntou os demais colegas de confinamento para agradecer pelo café da manhã e por terem chegado tão longe no jogo.

"Obrigado pelo pão de cada dia, que muitas pessoas agora não tem o que comer e nós temos. Obrigado senhor por nos ter deixado chegar até essa altura do campeonato", começou. "Não foi fácil chegar até aqui, então nós queremos só te agradecer, Senhor."

"Que seja um dia abençoado e conforme seja feita tua vontade, teu querer, que você possa abençoar cada pessoa que está nesta mesa. Que saindo desta porta para fora, quando este programa terminar, que o senhor possa derramar sua chuva de bênçãos, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todos que passaram por aqui."

"Abençoe esse povo brasileiro, essa potência mundial. Abençoa o presidente e todos que estão de frente para reger essa nação, e o pessoal que rege esse programa. Abençoa a tudo e todos, em nome de Jesus. Essa é nossa humilde oração, agradecemos pelo top 4", finalizou o brother.

Antes, a posição política de Davi já tinha se tornado assunto fora da casa mais vigiada do Brasil. Alguns internautas chegaram a vasculhar as redes do baiano em busca de algum indicativo sobre quem ele teria votado nas últimas eleições. Na época, apenas uma publicação foi encontrada e nela, ele pedia a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (69).

