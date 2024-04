Rodriguinho revela nova tatuagem após passagem agitada no BBB 24

O cantor Rodriguinho decidiu eternizar na pele sua participação no Big Brother Brasil 24 com uma tatuagem curiosa; confira!

Rodriguinho decidiu fazer mais uma tatuagem em homenagem ao Big Brother Brasil 24. Nos Stories do Instagram, o cantor mostrou o desenho que escolheu para deixar marcado em sua pele, assim como o reality show foi marcante em sua vida.

O pagodeiro, eliminado do reality show após enfrentar Fernanda e Lucas Henrique no paredão, fez em sua perna um gnomo apontando os dedos do meio. A arte faz referência ao quarto que ele ficou no programa durante o confinamento. "Gnomo eternizado", escreveu ele na legenda da foto.

Essa é a segunda tatuagem que Rodriguinho faz em homenagem ao programa. Pouco tempo após deixar a casa, ele tatuou o RoBBB - o simpático robozinho da atração da Rede Globo. "Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira e da minha vida. Me trouxe muitos aprendizados, bons e ruins, mas viver essa experiência, abriu olhar para o novo. Por isso quis eternizar na minha pele", disse ele com exclusividade para à CARAS Brasil. Além dessa, o artista coleciona inúmeras tatuagens pelo corpo.

Confira a tatuagem:

Tatuagem em homenagem ao BBB 24 - Reprodução/Instagram

Rodriguinho planeja lançar livro

O cantor Rodriguinho planeja lançar um livro para falar sobre suas experiências e aprendizados durante sua participação no Big Brother Brasil 24. Ele, vale lembrar, foi eliminado do jogo com 78,23%, no dia que completou 46 anos.

"O livro vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados. Estou muito feliz em ter a oportunidade de contar um pouco de tudo", contou o artista em entrevista ao Gshow, que já lançou um livro em 2021, 'Rodriguinho: Carreira, Família, Propósito e Legado'. Segundo o músico, a obra vai marcar um novo momento da sua vida. Saiba mais!