Beatriz revela o que faria diferente se tivesse 2ª chance no BBB 24

Beatriz diz que quer procurar Leidy Elin e Yasmin; ex-sister conta, também, com quem não gostaria de manter contato fora da casa

Eliminada do BBB 24, com 82,61% da média dos votos para sair, Beatriz já começou a aproveitar toda a repercussão que o reality proporciona. Fora da casa mais vigiada do país, a vendedora contou, em entrevista exclusiva ao gshow, sobre como será seu pós agora que está de volta ao "mundo real".

Se tivesse uma segunda oportunidade de ingressar na disputa, ela diz que aceitaria - desta vez, sem tantos receios de como a participação poderia ser vista, aqui fora.

"Hoje eu não teria tanto medo quanto eu senti lá dentro. De criar paranoia, 'ai, meu Deus, será que é isso, será que é aquilo?'. Acho que eu teria deixado o medo um pouco mais de lado. Mas eu aprendi também com o medo. A gente aprende a se jogar cada vez mais", disparou

Embora tenha tido diferenças com Leidy Elin e Yasmin ao longo da temporada, a antiga moradora da casa mais vigiada do Brasil afirma que pretende se encontrar com as meninas: “A Leidy com certeza eu quero conversar com ela aqui fora, quero falar, ouvi-la, encontrar com ela. Yasmin também! Foi lá dentro do jogo, aqui fora, com certeza, seria amiga, conversaria", afirmou.

A vendedora do Brás, ainda revelou que a participante não pretende manter contato fora da casa: Fernanda. "Eu não tive uma troca muito boa com ela. Acho que se a gente se ver em algum lugar, se cumprimentar, não tem problema nenhum. Mas é uma pessoa que eu não levaria, assim, muito para a minha vida, de convivência íntima. Porque não tem uma conexão, não bateu ali".

Beatriz abre o jogo sobre planos para a carreira pós-BBB 24

Beatriz, deixou o BBB 24 na última eliminação desta quinta-feira, 11, apesar de ter deixado a casa a pouco tempo, Bia já está cheia de planos para o futuro. No Mais Você desta sexta-feira, 12, a vendedora do Brás contou para Ana Maria Braga o que pretende fazer e ainda fez uma análise sobre sua eliminação do reality.

Ana Maria perguntou se Bia vai voltar ao Brás, e a ex-BBB acabou falando sobre seus objetivos: "Quero visitar meu Brás com certeza! Matar a saudade. Quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer. Quero viver. (...) E trabalhar com o que eu amo, em nome de Jesus. Trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz...", contou.