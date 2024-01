Salário de Tadeu Schmidt para apresentar o BBB24 impressiona; veja valores

Salário de Tadeu Schmidt para apresentar o BBB24 impressiona; ele está na primeira prateleira de apresentadores da Globo

Há poucos dias da estreia, o apresentador Tadeu Schmidt já está encerrando sua preparação para comandar o Big Brother Brasil pelo terceiro ano consecutivo. E, para a missão, ele vai ganhar um dos salários mais elevados do canal.

Na prateleira dos principais artistas, ele vai receber o teto salarial da emissora no momento: R$ 400 mil ao mês. Só que ele também vai ganhar participação nas ações comerciais dentro da atração, o que pode elevar seus rendimentos a R$ 2 milhões.

As informações são do colunista André Romano, do Observatório da TV. Ele também lembrou que o salário de Tadeu Schmidt foi reajustado. Quando entrou no posto, ele recebia míseros R$ 120 mil. Vale lembrar que ele começou no jornalismo esportivo na emissora, mas foi aos poucos migrando para o entretenimento, onde está atualmente.

O BBB24 começa na próxima segunda-feira, 8 de janeiro e segue mantendo a equipe de sucesso das últimas edições. Os participantes do programa começam a ser revelados nesta sexta-feira, 5, durante a programação da Globo. A expectativa é que grandes nomes tenham topado participar da nova edição.

Apresentador participaria no programa

Tadeu Schmidt (49) não tem escondido de ninguém que está mega empolgado com a estreia do BBB 24. Depois de dois anos apresentando o reality global, o jornalista confessa que mudou de ideia quanto a possibilidade de um dia viver a experiência do confinamento.

"Na hora que você entra naquela casa você fala assim: ‘como é que seria eu aqui sentado falando com o Tadeu, entrando no confessionário, dando voto, que quarto iria dormir?’. Agora imagina quando a gente vai para uma prova pra ver como é que tá e aí está tudo adesivado, lindo, parece Copa do Mundo, Olimpíadas, com patrocinador, é uma competição feita para aquelas 20 pessoas, eu adoraria participar disso", afirma.