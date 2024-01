Tadeu Schmidt volta atrás e revela que gostaria de entrar no BBB: "Me arrependi"

Em entrevista à CARAS Brasil, Tadeu Schmidt falou sobre os bastidores do BBB 24 e desejo de um dia viver a experiência do confinamento

Tadeu Schmidt (49) não tem escondido de ninguém que está mega empolgado com a estreia do BBB 24. Depois de dois anos apresentando o reality global, o jornalista confessa que mudou de ideia quanto a possibilidade de um dia viver a experiência do confinamento.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente nesta quinta-feira, 4, Tadeu disse que viver os bastidores do Big Brother Brasil fez ele ter uma percepção diferente do programa. "Claro que eu participaria", disse ele, enfatizando que é um desejo de muitas pessoas que assistem a atração.

"Na hora que você entra naquela casa você fala assim: ‘como é que seria eu aqui sentado falando com o Tadeu, entrando no confessionário, dando voto, que quarto iria dormir?’. Agora imagina quando a gente vai para uma prova pra ver como é que tá e aí está tudo adesivado, lindo, parece Copa do Mundo, Olimpíadas, com patrocinador, é uma competição feita para aquelas 20 pessoas, eu adoraria participar disso", afirma.

"Então se eu disse isso no passado, eu já me arrependi. Hoje eu gostaria de participar", completou o apresentador, que ainda aproveitou para contar que iria enfrentar algumas dificuldades na convivência.

Segundo o jornalista, ter que dividir o mesmo banheiro com mais outras 20 pessoas seria uma situação complicada para ele. "Teria muita dificuldade com a xepa, por exemplo, não comer as comidinhas que eu gosto, isso tem uma dificuldade. Todo mundo usando o mesmo banheiro? Isso seria um problema gravíssimo para mim, teria muita dificuldade", conta.

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira, 8, a partir das 22h30. Nesta temporada, uma das novidades está na votação que terá um esquema misto. Até a metade do programa o público votará para salvar o seu favorito do paredão. Já na segunda parte a votação será para eliminar, assim como aconteceu nas últimas edições.