Cotado para o BBB 24, Cláudio Heinrich se pronuncia sobre boato: "Poderia até pensar"

Aparecendo em diversas listas de apostas para o BBB 24, o ator Cláudio Heinrich (51) garantiu que não estará no reality global que estreia na próxima segunda-feira, 8. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comentou sobre as expectativas dos fãs envolvendo seu nome.

"Não surgiu nenhum convite oficial", declarou Claudio, que não descarta 100% a possibilidade de um dia entrar na competição: "Pelo lado financeiro eu poderia até pensar, né? Sendo vantajoso...".

Um dos destaques da última temporada do No Limite, o ator conta que ficou animado ao ver que muitas pessoas lembraram de seu nome. Afastado da televisão e das telenovelas, ele confessa que ficou acompanhando de longe os comentários nas redes sociais.

"Fico muito feliz com todos os comentários. Eu acompanhei um pouquinho e achei muito legal. Fico muito contente com essa lembrança, esse carinho de muitos querendo que eu realmente estivesse no Big Brother", diz o ex-galã da TV Globo, que não se importa com as alfinetadas e suposições sobre seu jeito mais calmo: "Não deixa de ser um elogio para mim, porque o meu perfil realmente é de ser um cara mais zen".

No ano passado, depois de passar um baita perrengue em No Limite, Claudio disse que não voltaria mais para o mundo dos realities. No entanto, agora ele mudou de ideia e reavaliou a experiência. "Eu me surpreendi com o quanto eu aprendi fazendo o reality, algo que eu não imaginava", conta o galã, que em 2001 esteve na casa do BBB para promover a novela Uga Uga, sucesso da TV Globo.

"Vi como é importante valorizar as pequenas coisas. Lembro que fiquei feliz só de tomar um banho com água quente, toalha e sabonete. Brinco muito dizendo que o No Limite foi o exército que eu não servi", diz.

Para o artistas, o programa lhe trouxe uma grande visibilidade e a oportunidade de divulgar seus trabalhos que acontecem longe da TV aberta, como a série Réus e o filme O Socorro Não Virá, que irão estrear neste ano na plataforma de streaming Prime Box. "Também surgiram outros convites de peças de teatro e eventos, fãs novos e os fãs antigos ficaram felizes em me ver. Também acho que traga mais trabalhos", explica.