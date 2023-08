Cláudio Heinrich desabafa após comer larva em No Limite: "Nunca imaginei"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cláudio Heinrich contou detalhes dos bastidores de sua participação em No Limite 2023

Com 35 anos de carreira, o ator Claudio Heinrich (50) foi um dos quatro famosos que decidiram se arriscar no desafio de sobrevivência do No Limite 2023. Depois de passar fome, frio e vivenciar os perigos da selva amazônica, ele garante que não sente tanta saudade da experiência. "Nunca imaginei", confessou.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou detalhes dos bastidores do reality show da TV Globo, o qual não nega que aceitou o convite não apenas pela experiência inédita, mas também pela possibilidade de ganhar uma boa grana.

"O convite surgiu da produção. Aceitei por vários motivos, não só pelo prêmio, mas por conta da experiência. Eu já conhecia a Amazônia através do Globo Ecologia, mas sabia que dessa vez ia ser diferente. A minha família por parte de mãe é do Acre, então queria viver essa experiência no lugar em que meus parentes maternos viveram", disse.

Em meio as adversidades provocadas pelo programa, Cláudio não tem dúvidas que viveu um verdadeiro ritual de passagem, que ele levará para sempre dentro de si. "Eu pude ver como eu sou forte, como o ser humano é forte. Mesmo tirando todo o conforto, a privacidade, com essa adrenalina de não saber se vai ter comida no dia seguinte... eu vi como nós somos fortes", afirmou.

Ele completou dizendo que, além da fome, a saudade de casa também mexeu bastante com sua psicológico. "Outra coisa que me deixou muito incomodado foi a saudade do meu filho, eu sabia que eu ia sentir saudade dele, só que eu não imaginava que seria tão forte, tão pesado", lembrou ele.

Agora com a temporada chegando ao fim, Cláudio confessa que se arrepende um pouco de não ter se arriscado tanto no jogo como outros colegas. O artista, que tem assitido tudo de casa, disse não ter ficado surpreso com algumas estratégias dos sobreviventes.

"Eu vejo que todos mandaram muito bem, porque desde o início já pensavam em traçar estratégias, fazer alianças. Eu realmente só comecei a jogar quando fui para o acampamento Jenipapo, ali eu consegui comer, matar a fome, e então pensar estratégias. Acho que todos jogaram bem desde o início, mas ninguém me surpreendeu ou fez alguma coisa muito diferente, não".

LEMBRANÇAS DIVERTIDAS

Apesar de ter sido eliminado a partir de um complô dos companheiros da edição, Cláudio conta que guarda lembranças de momentos divertidos e inusitados, principalmente quanto à alimentação no acampamento.

"Quando eu ganhei a prova do privilégio, realmente exagerei. Passei mal de verdade. É aquela velha história, lembrei da minha mãe falando “Meu filho, não exagera”, mas me deu aquela fissura, fiquei muito faminto e comi demais. E a outra situação foi uma que nunca imaginei, quando comemos aquela larva. Geralmente ela vem no coco e tem muita proteína. Eu me surpreendi de ter comido e de que realmente ela é gostosa. Eu comi viva e depois, tostada - e não é que eu gostei do negócio?", confessou ele, aos risos.

Questionado se poderia vir a aceitar um convite para um novo reality, Claudio é objetivo. "A princípio minha cota de reality show já foi", disse ele, que tem gostado bastante de acompanhar a competição de casa: "Eu gostei muito do formato, virei fã do programa e não me vejo participando de outro reality. Participar de outro, agora, seria impossível. Mas é aquele bom e velho ditado, nunca diga nunca".