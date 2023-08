Bil Araújo revela bastidores do No Limite após desistência: "Mais difícil"

Em entrevista à CARAS Brasil, Bil Araújo contou detalhes curiosos dos bastidores de sua passagem pelo No Limite, em 2021

Um dos nomes mais populares da quinta temporada do No Limite, Bil Araújo (31) não guarda tão boas memórias da experiência no reality de sobrevivência da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador relembrou os bastidores da atração global e contou os motivos por trás da sua desistência.

"Fiquei cerca de 15 dias no programa, a falta de comida foi o principal motivo da desistência. O meu grupo estava perdendo muitas provas, então cada vez ficava mais difícil. Se seu mental não estiver alinhado ali para vários desafios as escolhas e consequências são grandes", declarou.

Bil deixou a disputa no quinto episódio, depois de fazer um acordo com os membros de sua equipe. Mesmo sendo um dos participantes mais fortes e com maior número de torcedores, ele foi eliminado com quatro votos da tribo Calango.

O influenciador conta que foi chamado para entrar no reality logo depois que deixou o BBB 21. Na época, Bil estava em alta por conta de seu affair com Karol Conká e as especulações em torno de sua participação no programa global.

"Assim que eu sai do programa me chamaram para participar. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, resolvi entrar nessa, foi bem difícil, mas é uma experiência que vou levar pro resto da vida. Com certeza eu queria ter vencido ou chegado pelo menos na final, mas eu vi que o No Limite vai muito além do esforço físico, o esforço psicológico acaba sendo o principal", declarou.

Apesar de ter ficado apenas 15 dias em sua edição, Bil conta que foi o suficiente para entender o quanto o programa, de fato, leva os participantes ao limite. Acompanhando de longe a atual temporada, ele confirma que a produção está mais rígida.

"É bem complicado ver as pessoas ali naquela situação, e está até mais difícil, olhando aqui de fora, pois passei pelo mesmo e sei o quanto é difícil. Só quem vive a experiência, sabe o quanto é desafiador", disse.

Questionados qual o maior desafio diante de todos que o programa proporcionou, ele garantiu que viver ao extremo e com limitações foi algo que gerou momentos únicos. "Eu dormia com piolho de cobra passando nas minhas pernas, a contagem da comida era absolutamente exata. E as necessidades ao ar livre, olhando as estrelas", relembrou ele, aos risos.