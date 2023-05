Bil Araújo diz que futevôlei ajudou a lidar com fama: "Equilíbrio"

Em entrevista à CARAS, Bil Araújo falou sobre paixão pelo futevôlei e como o esporte foi importante para ele superar traumas

O influenciadorBil Araújo (31) se encontrou verdadeiramente na prática do futevôlei. O bonitão, que participou do polêmico BBB 21, revelou à CARAS Brasil que o esporte foi muito importante para ele reencontrar seu "equilíbrio emocional" após ter entrado no mundo dos famosos.

"A exposição nos realities realmente trouxe desafios, mas o esporte foi uma válvula de escape, além de ter aprendido a lidar com o lado negativo" , disse ele, que também já participou do No Limite 5 e A Fazenda 13.

"O futevôlei me proporciona momentos de descontração e superação, o que contribui para meu equilíbrio emocional. Além disso, a interação com outros atletas e fãs do esporte me ajudou a manter o foco e a motivação no lado positivo, que é o que realmente importa ", declarou.

No início do mês, Bil esteve presente na 3ª edição do LSK Cup, torneio nacional de futevôlei, o qual saiu com o troféu de atleta destaque. Segundo o ex-BBB, participar do evento esportivo foi uma experiência motivadora. "Acredito que a preparação, tanto física quanto mental, foi fundamental para alcançar tomara que seja o primeiro de muitos que virão", afirmou.

Apesar da conquista e dos treinos pesados, ele disse que investir profissionalmente no esporte não é seu objetivo. "Prefiro continuar influenciando", confessou Bil, que já era apaixonado pelo futevôlei antes mesmo do BBB 21.

"Gosto muito de me desafiar, mas por enquanto não me vejo na carreira de atleta, isso foge muito da minha vida que tenho hoje, ser atleta é algo muito além. O que gosto é de me desafiar através de cada esporte. E levo bastante a sério, mas não consigo ser atleta", disse.

Dono de um corpão que chama atenção, Bil revelou que costuma ser bastante responsável com os cuidados com sua saúde. Além da prática do futevôlei, ele disse que também gosta bastante de intercalar o crossfit com uma alimentação saudável.

" Hoje faço muitos exercícios em cima dos treinos de futvôlei e busco me alimentar de forma mais saudável, que na minha opinião é a parte mais difícil de lidar . A disciplina e o comprometimento com a minha saúde e bem-estar são essenciais para manter meu corpo em forma, influência isso é muito bom", contou Bil, que antes ficar famoso e virar influenciador, trabalhava como coach de crossfit.