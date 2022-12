De balde na cabeça a tapa na cara: Relembre os principais motivos das expulsões do BBB

Apesar de serem poucas, expulsões marcaram as 22 temporadas do reality da Globo

Com a chegada da 23ª edição do Big Brother Brasil, histórias marcantes do reality da Globo são relembradas por fãs e telespectadores do programa, como as vezes em que participantes são expulsos da casa mais vigiada do país . A lista, apesar de curta, vai desde um balde acertado na cabeça até um tapa no rosto de outro confinado. Relembre a seguir as seis expulsões que já aconteceram e seus motivos.

A mais recente ocorreu neste ano, no BBB 22. A atriz e cantora Maria, participante do grupo Camarote, acertou a cabeça de Natália, integrante do grupo Pipoca, durante uma dinâmica do Jogo da Discórdia, em que os competidores deveriam virar um balde com água suja uns nos outros, após definí-los com um adjetivo. Assim, ela descumpriu uma regra do programa ao agredir outro confinado e se tornou a 6ª pessoa a ser expulsa do programa, sendo a primeira famosa.

Antes disso, Hariany Almeida, do BBB 19, foi expulsa um dia antes da final, ao empurrar Paula von Sperling. A briga entre as duas aconteceu em uma festa, quando estavam alteradas. Hariany teria ficado chateada com uma atitude da colega de confinamento e não quis especificar em frente às câmeras para não prejudicar ela. Durante a discussão, ela empurrou a amiga, que caiu de costas no chão.

Ainda na mesma edição do programa, o competidor Vanderson foi desclassificado após receber denúncias pelos crimes de importunação sexual, abuso e violência doméstica. Os crimes aconteceram antes de ele entrar na casa, e ele foi chamado à depor pela polícia, sendo assim expulso do programa.

Dois anos antes, no BBB 17, o participante Marcos Hartes, foi acusado de praticar agressões físicas e psicológicas com sua então namorada Emily Araújo, que venceu a edição. Em uma briga entre os dois, ele a encurralou na parede enquanto gritava e apontava o dedo. Em outras situações ele chegou a beliscar a competidora e apertar seus pulsos.

O BBB 16 também teve um caso de expulsão, por agressão física. Querida e atacada pelo público na mesma intensidade, Ana Paula Renault, dona do bordão "olha ela", foi expulsa após dar dois tapas no rosto de Renan durante uma das festas da edição.

O caso mais antigo aconteceu durante o BBB 12. Considerado também o mais polêmico, a expulsão ocorreu após Daniel ser acusado de estuprar Monique, com quem mantinha um relacionamento dentro da casa. O vídeo dos dois movimentando o edredom, após ela ter sido vista embriagada durante a festa, provocou revolta do público, que pediu a saída do modelo.