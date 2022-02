BBB 22: Maria é desclassificada do BBB 22 por agressão à Natália

Após Jogo da Discórdia de ontem, 14, Globo analisa as imagens e elimina Maria da edição por agressão à Natália

Caras Digital Publicado em 15/02/2022, às 12h49 - Atualizado às 13h49

Maria (21), acaba de ser desclassificada pela produção do reality da Tv Globo. Após Jogo da Discórdia de ontem, 14, os produtores reavaliaram as imagens e chegaram a conclusão de que Maria agrediu Natália (22), e por isso, infringiu as regras do programa.



No início da tarde desta terça-feira, 15, Maria foi chamada ao confessionário. Minutos depois, o diretor do programa, Boninho (60), fez o anuncio da desclassificação para os demais moradores da casa. O diretor explicou rapidamente aos brothers que a decisão foi tomada após o Jogo da Discórdia, quando Maria acertou a cabeça Natália de forma agressiva com um balde. Ele também lembrou os participantes que essa é uma infração das regras do programa, previstas em contrato.

Veja o vídeo do momento em que o Big Boss comunica a decisão à casa

MARIA EXPULSA!

parabéns boninho e produção por não fazerem mais do que obrigação

justiça foi feita! #bbb22pic.twitter.com/X8IDLhTyZN — Liz #BBB22 (@legalizandra) February 15, 2022

Natália caiu no choro após receber notícia da expulsão de Maria

Após a notícia, Natália caiu no choro e foi amparada por outras sisters. A direção também pediu para que recolhessem os pertences de Maria e deixassem na dispensa. Depois de chamada ao confessionário, Maria não pôde retornar à casa para se despedir dos brothers.

Globo se explica sobre expulsão e afirma que paredão está mantido

A Rede Globo informou aos veículos de comunicação que Maria não será substituída e que o paredão de hoje, 15, entre Natália Deodato, Arthur Aguiar (32) e Bárbara Heck (29), será mantido.

O departamento de comunicação da emissora divulgou o seguinte informativo: "Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada. Maria não será substituída. O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido. O 'BBB 22' tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o 'Fantástico'."