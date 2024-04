Camila Moura celebra marco impressionante após divórcio e BBB: 'Um bilhão'

Enquanto Lucas Henrique lamenta falta de trabalho e dívidas, Camila Moura comemora conquistas após separação e fim do BBB 24

Ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura não participou de nenhum reality show, mas pode ser considerada uma das grandes vencedoras do Big Brother Brasil 24. Na última quarta-feira, 24, a ex-professora e agora, influenciadora digital, usou as redes sociais para celebrar um marco impressionante: ela conquistou um bilhão de impressões em sua conta no Instagram.

Através dos stories, Camila mostrou que já tem uma equipe para ajudar a cuidar de seu perfil e comemorou depois de receber a novidade em um grupo de mensagens com sua assessoria: “Tô muito feliz, meu Deus, tu és maravilhoso! Vocês tem noção que eu alcancei a marca de 1 bilhão de impressões?”, ela celebrou a conquista, que se refere ao número de pessoas que viram sua conta.

Na sequência, a ex-esposa do professor agradeceu o apoio dos seguidores depois da reviravolta em sua vida: “Sério, sou muito grata a deus e a todos vocês que me acompanham e me dão força aqui. Isso tudo é muito novo para mim, e vocês estão tornando isso cada vez mais especial! Obrigada 1 bilhão de vezes”, Camila completou.

Camila Moura comemora sucesso nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, inicialmente anônima e relutante em se expor, Camila decidiu usar suas redes sociais para desabafar. Ela tomou essa decisão depois que seu marido, Lucas Henrique, também conhecido como Buda, tentou flertar com outra participante, Giovanna Pitel, durante seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Logo após, Camila conquistou um número impressionante de seguidores em suas redes sociais e superou até alguns participantes do programa global. Após anunciar seu divórcio, a professora abraçou as oportunidades e se transformou em uma influenciadora digital. Além disso, já acumulou diversas publicidades com grandes marcas em suas redes sociais.

Fora do confinamento, Lucas revelou que eles ainda não tiveram tempo de discutir detalhes da separação: "Ainda não tenho resposta, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente já teve, sim, um primeiro contato, a gente já se falou. Mas ainda não conversamos pessoalmente. Algumas coisas a gente tratou de decidir quando conversar pessoalmente", o professor contou.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB:

Enquanto Camila Moura celebra seu sucesso, Lucas Henrique enfrenta uma realidade delicada desde que deixou o Big Brother Brasil 24. Buda comentou em entrevista à Quem que não está com muitas propostas de trabalho e publicidades, além de estar com dívidas e pagamentos pendentes com as pessoas que cuidam de sua carreira.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível. Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos", lamentou o ex-professor, que ainda entregou se pretende voltar a dar aulas futuramente.