Lucas Henrique abre o jogo sobre possibilidade de reatar com Camila Moura

Lucas Henrique fala sobre seus primeiros contatos com Camila Moura após o BBB 24 e abre o jogo sobre possibilidade de reatar seu romance

Separado de sua esposa, o ex-BBB Lucas Henrique abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com Camila Moura. Após prestigiar a Grande Final do BBB 24, que teve Davi como campeão, o professor falou um pouco sobre como anda o relacionamento entre os dois.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Buda, como foi carinhosamente apelidado, confessou que está conversa com sua ex-mulher. "A gente está conversando, não presencialmente ainda porque a agenda não bateu, mas a gente está conversando, sim", declarou o ex-brother.

Quando questionado sobre uma possível reconciliação, Lucas deu poucos detalhes sobre o que acha sobre seu futuro com Camila, mas garantiu que a possibilidade será discutida. "A gente vai conversar pessoalmente sobre isso em outro momento", disse ele.

Por fim, o professor ainda falou sobre a sua vida pós-BBB, que teve diversas mudanças, e disse que sente a necessidade de seguir a vida. "Jogo é jogo, vida é vida, quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros, apesar do que aconteceu no game, a gente tem que tocar a vida pra frente", finalizou Lucas.

Vale lembrar que Camila Moura terminou seu casamento com Lucas Henrique enquanto ele ainda estava confinado no Big Brother Brasil. Isso porque ela ficou incomodada com os flertes entre o ex-brother e Giovanna Pitel durante o programa.

Lucas Henrique explica primeiro contato com Camila Moura

Recentemente, Lucas Henrique também falou sobre o primeiro contato com sua ex-mulher, Camila Moura. Em entrevista ao jornal O Globo na última terça-feira, 16, ele deu detalhes da conversa com eles após terem se conversado ao vivo no programa Mais Você, de Ana Maria Braga.

Na entrevista, ele explicou que ambos já conseguiram se falar de forma privada por telefone e explicou sobre o divórcio e a divisão de bens. "Ainda não tenho resposta, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente já teve, sim, um primeiro contato, a gente já se falou. Mas ainda não conversamos pessoalmente. Algumas coisas a gente tratou de decidir quando conversar pessoalmente. Com a correria do programa e também porque ela não está no Rio, a gente ainda não conseguiu se encontrar", disse Buda.