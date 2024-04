Lucas Henrique explica primeiro contato com Camila Moura após o 'Mais Você'

Em entrevista, Lucas Henrique falou sobre primeiro contato privado com Camila Moura após eliminação no 'Big Brother Brasil 24'

Após viverem um relacionamento de 15 anos, Camila Moura decidiu se separar de Lucas Henrique devido suas investidas em Pitel dentro do BBB 24. Desde que saiu da casa e descobriu que está solteiro, Buda conseguiu finalmente conversar com a ex-mulher e contou os detalhes em entrevista ao O Globo divulgada nesta terça-feira, 16.

Vale lembrar que o primeiro contato entre eles aconteceu ao vivo durante o programa Mais Você, mas ambos já conseguiram se falar de forma privada por telefone. Ainda na entrevista, o capoeirista explicou sobre o divórcio e a divisão de bens.

"Ainda não tenho resposta, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente já teve, sim, um primeiro contato, a gente já se falou. Mas ainda não conversamos pessoalmente. Algumas coisas a gente tratou de decidir quando conversar pessoalmente. Com a correria do programa e também porque ela não está no Rio, a gente ainda não conseguiu se encontrar", disse ele.

No momento, Lucas está se preparando para a grande Final do BBB 24, que será transmitida ao vivo nesta terça-feira, 16 e contará com a presença de todos os ex-participantes. Davi, Isabelle e Matteus estão na disputa pelo prêmio milionário.

Lucas Henrique entra em acordo com ex-mulher e recebe seus pertences

No último dia 9, Lucas Henrique foi eliminado do BBB 24 e encontrou sua vida pessoal em uma situação delicada. Separado da esposa, Camila Moura, o ex-brother se recusou a receber seus pertences como carteira e celular, que estavam com sua ex-mulher durante o confinamento. Mas parece que a história finalmente mudou!

Segundo a assessoria de Camila, a influenciadora e professora conseguiu entregar os bens de Buda por meio de uma funcionária da TV Globo. Em nota oficial, eles detalharam como foi feita a devolução dos itens.

"Camila Moura sempre buscou assegurar que a entrega dos pertences de seu ex-marido, Lucas Ferreira, fosse feita dentro dos parâmetros legais, respeitando todos os direitos envolvidos, se dispondo, inclusive, a acordar locais, datas, horários e pessoas adequadas para a devolução de todos os bens", iniciou o comunicado.

A nota ainda ressaltou que o professor negou a entrega de seus itens em primeiro momento. "Ressalta-se que, por reiteradas vezes, desde a saída de Lucas do programa, Camila e sua assessoria tentaram devolver seus pertences, no entanto, tais tentativas foram negadas por ele, havendo provas nesse sentido. Portanto, qualquer insinuação ou interpretação contrária a essa conduta é infundada e deve ser rejeitada”.

Por fim, eles ainda ressaltaram que Camila não poderia permanecer na capital carioca por mais tempo e explicou como a devolução dos itens foi combinada. "Em virtude de seu tratamento psicológico, Camila não poderia mais ficar na cidade do Rio de Janeiro. Lucas, quando informado, desejou melhoras à ex-cônjuge e combinou a entrega dos pertences através da Sra. Jessica", finalizou a nota, citando a funcionária da Globo que recebeu os itens.

Vale lembrar que Camila Moura se separou de Lucas Henrique enquanto ele ainda estava participando do BBB 24. O motivo teria sido episódios de flerte entre o ex-brother e a participante Giovanna Pitel. Após a eliminação de Buda, ele se recusou a receber seus pertences, que foram enviados por um amigo de Camila.