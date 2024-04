BBB 24: Ex-brothers estão a caminho Estúdios Globo para final do programa

Em dia de final do BBB 24, os ex-brothers se reuniram e estão a caminho dos Estúdios Globo para entrar na casa mais uma vez! Confira

A grande final do BBB 24 acontece nesta terça-feira, 16, com Davi, Isabelle e Matteus disputando a vitória do reality show da Globo. E para essa ocasião tão especial, os ex-participantes da edição estão retornando ao Rio de Janeiro para visitar o programa uma última vez.

Durante a tarde, Luigi apareceu nos stories de seu Instagram oficial para anunciar que ele e outros ex-brothers estavam a caminho dos Estúdios Globo. Dentro de uma van, ele apareceu ao lado de Rodriguinho, Leidy Elin, Alane, Juninho e Lucas Henrique.

Além deles, todos os outros eliminados do BBB 24 também estarão presentes na grande final. Isso incluindo as ex-sisters Vanessa Lopes, que desistiu do programa, e Wanessa Camargo, que foi desclassificada. Ao contrário dos outros anos, mesmo com sua saída incomum, elas foram convidados a retornar ao reality novamente.

A caminho da Grande Final, Deniziane perde voo para Rio de Janeiro

Mais cedo nesta terça-feira, 16, a ex-sister Deniziane perdeu seu voo para o Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela contou que pegou um engarrafamento e acabou perdendo a sua passagem. No entanto, a mineira afirmou que já está tudo sob controle e conseguiu remarcar e chegará "em cima da hora" para assistir a Final do reality.

"A bonita não perdeu o voo não, né? Gente, cheguei correndo por causa de três minutos. Peguei um trânsito, não consegui chegar. Mas já consegui remarcar meu voo, vou chegar em cima da hora. Em cima da hora, mas pelo menos deu tudo certo", contou a ex-sister.

Ela ainda contou que se atrasou porque estava "gravando conteúdos" e o aeroporto fica distante da sua casa. "Vou partir daqui 14h45, só que tem conexão por isso eu vou demorar tanto para chegar no Rio".